Los diez pilotos de Fórmula 1 que más dinero han ganado en 2025: Alonso y Sainz entran en la lista

La Fórmula 1 cerró 2025 con una de las ediciones más emocionantes de la historia. Con la pelea entre Max Verstappen y los McLaren hasta que Lando Norris se proclamó campeón del mundo, el escaparate mediático y comercial ha llenado las arcas de los mejores pilotos del mundo con una recaudación nunca antes vista: 363 millones de dólares sumando sueldo y bonus. A eso hay que sumarle los patrocinios para incrementar los beneficios de los equipos.

Según publicó la revista Forbes con la lista de los diez primeros, Kimi Antonellli es el primero de la lista. El de Mercedes hizo historia al ser el más joven en debutar con apenas 18 años y seis meses. Es por ello que gracias a su contrato se embolsó 12,5 millones de dólares con la escudería alemana. En la novena posición estaría Carlos Sainz con un premio de 13 millones después de firmar su contrato este año con Williams. A pesar de los resultados en el primer año, el madrileño firmó dos podios y fue noveno en la clasificación para generar expectativas el próximo curso.

En séptima posición estaría Lance Stroll, compañero del bicampeón del mundo con Aston Martin y una ganancia ligeramente superior: 13,5 millones. El canadiense es hijo del multimilllonario dueño del equipo, Lawrence Stroll y en los últimos años tuvieron que compensarle económicamente. Sexto está George Russell, el ahora líder de Mercedes tras la marcha de Hamilton. Quedó cuarto esta temporada con dos victorias. El inglés tiene opción de prolongar su contrato y gana 26 millones de dólares.

Fernando Alonso roza el top-5

Fernando Alonso es el sexto mejor pagado del mundo. Después de un 2025 para olvidar, el asturiano confía en las mejoras de Aston Martin de cara a 2026 con Adrian Newey a los mandos. Tiene opción de renovar por otro año más y sumó 26,5 millones de dólares. En el top-5 se encuentra abriendo Charles Leclerc, piloto de Ferrari que recibió un aumento después de haber renovado la temporada pasada. Se embolsa hasta 30 millones el compañero de Hamilton.

Fuera del podio quedó Oscar Piastri. Obligado por McLaren a centrar todas las fuerzas en su compañero, el australiano peleó hasta el final por el Mundial. Aun así, siete victorias, 16 podios y una renovación el pasado mes de marzo. En total, 37,5 millones de dólares. La medalla de bronce sería para el vigente campeón del Mundial de Fórmula 1 2025. Lando Norris fue el piloto más regular de la temporada con siete victorias en Grandes Premios y 18 podios en 24 carreras. Sumando todo lo que supone ganar el título se sumó un total de 57,5 millones.

En segunda posición terminó Lewis Hamilton. A pesar de haber terminado sexto, el inglés es el más rentable fuera de la competición con casi 20 ‘kilos’, lo que le convirtió en el 22º deportista mejor pagado del mundo. Gran diferencia con el neerlandés que solo sumó seis. Sumando todas las cantidades, el de Mercedes recaudó 70,5 millones de dólares. En la cima no podía ser otro que Max Verstappen, subcampeón que rozó la heroica, con 76 millones de dólares, ostentando el título de mejor pagado en pista durante cuatro temporadas consecutivas.

Top-10 pilotos mejor pagados en la Fórmula 1 2025