Verstappen, el rey absoluto de la era efecto suelo

Max Verstappen es el rey absoluto de la era efecto suelo pese a no conseguir su quinto título consecutivo, que cayó en manos de Lando Norris este domingo. De 2022 a 2025 no hay nadie que haya podido hacer sombra al piloto holandés, que lidera la clasificación conjunta con estos cuatro años de un reglamento que terminó en el Gran Premio de Abu Dabi antes de que entre el siguiente en vigor en el próximo Mundial de Fórmula 1 2026.

Red Bull, gracias a Max y a dos buenos años de Checo Pérez, también es el equipo dominador de este cuatrienio sin ninguna escudería que haya sido capaz de discutírselo. Ni siquiera McLaren, pese a haber ganado los dos últimos títulos de constructores en los que no lo han hecho los de Milton Keynes.

En cuanto a los pilotos españoles, Carlos Sainz ha sido sexto después de tres años en Ferrari y este último en Williams. El madrileño sólo ha quedado por detrás de Verstappen, Lando Norris, George Russell, Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Fernando Alonso, noveno, por detrás de Oscar Piastri y Pérez y por delante de un Esteban Ocon que cierra el top 10 histórico de 2022 a 2025.

Verstappen, modo leyenda

En sólo una temporada (2023, su primera con Aston Martin) al asturiano le valió para batir toda la puntuación de su ex compañero de equipo. De hecho, gracias a su llegada, la escudería británica se ha instalado como el quinto mejor constructor de esta era por delante de Alpine, Racing Bulls, Williams, Haas y Sauber.

Clasificación de pilotos de 2022 a 2025

Max Verstappen: 454, 575, 437, 396: 1887 puntos en total Lando Norris: 122, 205, 374, 408: 1124 Charles Leclerc: 308, 206, 356, 230: 1112 George Russell: 275, 175, 245, 309: 1014 Lewis Hamilton: 240, 234, 223, 152: 853 Carlos Sainz: 246, 200, 290, 64: 800 Oscar Piastri: 97, 292, 392: 799 Checo Pérez: 305, 285, 152: 742 Fernando Alonso: 81, 206, 70, 48: 413 Esteban Ocon: 92, 58, 23, 32: 211 Lance Stroll: 18, 74, 24, 32: 159 Kimi Andrea Antonelli: 150 Pierre Gasly: 23, 62, 42, 22: 149 Alex Albon: 4, 27, 12, 73: 116 Nico Hulkenberg: 0, 9, 41, 49: 99 Yuki Tsunoda: 12, 17, 30, 33: 92 Valtteri Bottas: 49, 10, 0: 59 Daniel Ricciardo: 37, 6, 12: 55 Isack Hadjar: 51 Oliver Bearman: 7, 41: 50 Liam Lawson: 2, 4, 38: 44 Kevin Magnussen: 25, 3, 16: 44 Sebastian Vettel: 37 Gabriel Bortoleto: 19 Guanyu Zhou: 6, 6, 4: 16 Mick Schumacher: 12 Franco Colapinto: 5, 0: 5 Nicholas Latifi: 2 Nyck de Vries: 2, 0: 2 Logan Sargeant: 1, 0: 1 Jack Doohan: 0, 0: 0

Clasificación de constructores era efecto suelo