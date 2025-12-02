Oficial: Hadjar será el compañero de Verstappen en Red Bull y Tsunoda se queda sin sitio en la F1

La parrilla del Mundial de Fórmula 1 2026 está prácticamente confirmada al completo después de que este martes a primera hora de la tarde Red Bull haya confirmado el ascenso de Isack Hadjar. El piloto de Racing Bulls deja el filial de la escudería austriaca para convertirse en el nuevo compañero de Max Verstappen a partir de la próxima temporada, dejando a Yuki Tsunoda sin asiento para el año que viene.

Esto se debe a que también se ha anunciado que Liam Lawson se mantendrá en Racing Bulls después de enmendar su paso fugaz por el equipo oficial y que su compañero será Arvid Lindblad, ex compañero de Pepe Martí en Campos Racing en la F2. Tarde importante de anuncios en la estructura de las bebidas energéticas, que ya tiene cerrados sus cuatro asientos para el crucial 2026, año que entrará en vigor el cambio de reglamento.

BREAKING: Isack Hadjar confirmed to race for Red Bull Racing in 2026#F1 pic.twitter.com/omYbbd90J1 — Formula 1 (@F1) December 2, 2025

El francés subirá a Red Bull tras convertirse en la revelación del presente campeonato. En el año de su debut en la F1, Hadjar ha sumado 51 puntos para ser décimo y empujar a su escudería hacia el sexto escalón de constructores. El galo supo levantarse de un golpe muy duro en su primera carrera, cuando se estrelló durante la vuelta de formación del Gran Premio de Australia y tuvo que ser consolado por el padre de Lewis Hamilton.

Desde entonces, Hadjar comenzó a sorprender a todos por su velocidad en las clasificaciones, llegando 14 veces de 23 posibles a la Q3 para carreras largas y viviendo su momento cumbre en Holanda cuando subió al podio en tercera posición. Ese día Red Bull tuvo claro quién iba a acompañar a Verstappen en 2026 y que, por tanto, sucedería a Tsunoda.

Hadjar sube, Tsunoda

El japonés ha sido la última víctima de la trituradora de pilotos jóvenes de la estructura de Milton Keynes. Después de Checo Pérez y Lawson, Tsunoda se convierte en el tercer despido de Red Bull en cuestión de un año… pero es que los resultados son demoledores. Con el nipón al volante, Verstappen ha sumado 396 de los 426 puntos del equipo austriaco este Mundial, sólo 30 de su compañero. Y aun así, el holandés puede ser campeón del mundo por quinta vez este fin de semana en Abu Dabi.

Queda por esclarecer cuál será el futuro del japonés, que con motivo de la entrada de los motores Honda a Aston Martin podría encontrar un hueco como piloto reserva en el equipo de Fernando Alonso. Tsunoda se va de la F1 tras haber competido durante cinco temporadas completas desde 2021 hasta este fatídico, para él, 2025.

Por otro lado, su filial también ha quedado configurada con la renovación de Lawson, que pese a su bache inicial en Red Bull y determinadas acciones polémicas a lo largo del año, dos con Alonso y Carlos Sainz, ha conseguido mantener cierta regularidad. Su compañero será Lindblad, que sube desde la F2 tras una notable temporada en la que ha quedado sexto con una victoria en Montmeló, casa de Pepe Martí.