Honda hace soñar a Fernando Alonso y Aston Martin: «Estamos en vísperas de algo muy especial»

Honda y Aston Martin unirán sus caminos en 2026 con el objetivo de volver a llevar a Fernando Alonso a la cima. El piloto asturiano está ilusionado con esta nueva alianza y, en especial, con la llegada de Adrian Newey que conoce a la perfección los motores Honda, ya que trabajó con ellos en Red Bull. Pero el español no es el único que tiene la esperanza de «ser exitosos en la Fórmula 1». Koji Watanabe, presidente de HRC, aseguró que el objetivo de esta unión es «ganar el Mundial» y Aston Martin tiene potencial para lograrlo.

Estas palabras reavivan la ilusión por ver al bicampeón de nuevo en lo más alto. El capo de Honda reconoció en una entrevista en la web de Aston Martin que «2026 es un año para asegurarnos de que la alianza que hemos creado entre Aston Martin y Honda está funcionando según lo planeado, es un equipo integrado. Necesitamos asegurarnos de que tenemos los valores que buscamos y que podemos conseguir nuestros objetivos de rendimiento. Lo que no podemos predecir, está fuera de nuestro control, son nuestros rivales».

Watanabe no se esconde y asegura que van a por todas en 2026, que el objetivo de la unión de Honda con Aston Martin es lograr el título y cree que tienen el potencial para conseguirlo: «A largo plazo, el objetivo de esta unión y la definición de éxito es ganar el Mundial. Es importante tener una visión a largo plazo de esto, hay mucha pasión y calidad en el campus de Aston Martin y Honda tiene las habilidades para producir unidades de potencia ganadoras y tenemos el potencial para ser exitosos en Fórmula 1, no sólo en 2026, también 2027, 2028 y más adelante. Estamos en vísperas de algo muy especial».

«Creo que Honda no puede vivir sin Fórmula 1. Mirando específicamente a la tecnología, los cambios en la unidad de potencia para 2026 fueron un factor en nuestra decisión de volver a este deporte. Es un 50/50 entre el motor de combustión interna y el motor eléctrico, con este último pasando de 120 kilovatios a 350. También tenemos combustible sostenible y esto está mucho más en línea con la filosofía de Honda», agregó.

Los motivos de la alianza Honda-Aston Martin

Sobre los motivos que han llevado a Honda aliarse con Aston Martin a partir de 2026, el presidente de HRC explicó que «siempre hemos sido cautelosos a la hora de elegir a nuestros socios. En este caso, estaba muy impresionado con el liderazgo y la pasión de nuestro presidente, Lawrence Stroll. Es muy competitivo y siempre tiene esa visión de ganar, es realmente impresionante. Puedes ver su deseo de éxito en las nuevas facilidades de Aston Martin, pero también en lo que ha reforzado la organización con personal experimentado en los últimos años», ha explicado.

Ambas partes buscan lo mismo, hacer un coche ganador. Y Fernando Alonso sueña con poder vivirlo dentro del monoplaza y luchar por el que sería su tercer título mundial en la Fórmula 1. Desde Honda resaltan «el compromiso y la dedicación» de Aston Martin como uno de los principales motivos para unir sus caminos: «El compromiso y la dedicación del equipo son muy fuertes y eso es muy atractivo para nosotros, también emocionante».