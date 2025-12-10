«Fernando Alonso y Melissa Jiménez están muy contentos y el bebé nacerá en marzo»

Los rumores de que Melissa Jiménez y Fernando Alonso están esperando un hijo han crecido en las últimas semanas y la ausencia de la periodista de DAZN en las últimas carreras ha hecho que aumentaran aún más. Desde hace tiempo se analiza al detalle todo lo que tiene que ver con la pareja, una de las más sonadas del paddock de la Fórmula 1, y el motivo de la ausencia de la reportera en Emiratos Árabes y en las últimas citas del calendario del Mundial es que está embarazada.

Según publica la revista Hola de fuentes cercanas a la pareja, la comunicadora de DAZN está en su sexto mes de embarazo y en esta etapa se está cuidando mucho. A sus 38 años, ya es madre de tres hijos fruto de su matrimonio con el futbolista Marc Bartra (Gala, de diez años; Abril, de siete, y Max, de seis), y en este cuarto embarazo quiere aparcar temporalmente el frenético ritmo de la Fórmula 1, que conlleva muchos viajes, estrés profesional, etc. «Están muy contentos y el bebé nacerá en marzo», dicen desde su entorno a la citada revista.

Melissa Jiménez, que comenzó su relación con Fernando Alonso en el año 2023, vive esta nueva etapa de su vida en Mónaco, donde sus hijos se han adaptado a la perfección y está previsto que den la bienvenida al nuevo miembro de la familia en el mes de marzo. Para el piloto asturiano de 44 años, que recientemente confesaba que le gustaría ser padre, este será su primer hijo y habrá que ver que el hecho de tener el bebé cambie algo en su mentalidad en lo que se refiere a una posible retirada a corto plazo.

Fernando Alonso será padre por primera vez

Ya el pasado año Fernando Alonso dejó caer que su deseo era ser padre en los próximos años. «Estoy contento con mi vida, aunque todavía echo de menos cosas», comentó en octubre de 2024. «No tengo hijos, algo que quiero tener como objetivo personal en los próximos años, en no demasiados, ojalá», compartió por aquel entonces sin ponerse fecha, y ahora ya se sabe que en marzo dará la bienvenida a su bebé con Melissa Jiménez.

Y es que pese a ser ambos personajes públicos, la relación la han intentado llevar de manera muy discreta. En uno de sus primeros encuentros en Mónaco fueron fotografiados juntos y a raíz de ahí empezaron los rumores de un romance que se confirmó posteriormente después simplemente porque eran vistos juntos, no porque ellos publicaran mensajes de amor en redes sociales ni nada por el estilo.

El asturiano parece haber encontrado la estabilidad en el amor con la reportera de DAZN, a la que conoció precisamente en los circuitos después de que ella volviera a trabajar poco después de separarse de Marc Bartra. Ahora, han dado un paso más esperando un bebé que nacerá el próximo mes de marzo y que cumplirá uno de los deseos del asturiano, que quería ser padre y lo hará junto a Melissa Jiménez.