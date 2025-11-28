Rumores de embarazo: Fernando Alonso y Melissa Jiménez estarían esperando un hijo

El paddock de la Fórmula 1 está revolucionado a raíz de los rumores de un posible embarazo de Melissa Jiménez, pareja de Fernando Alonso desde hace más de un año. Según varias cuentas expertas en automovilismo y otros medios como Sky Italia que se han hecho eco de la noticia, la reportera y el piloto español estarían esperando su primer hijo juntos, pues la comunicadora ya fue madre de tres pequeños en el pasado junto a Marc Bartra.

Ya el pasado año Fernando Alonso dejó caer que su deseo era ser padre en los próximos años. «Estoy contento con mi vida, aunque todavía echo de menos cosas», comentó en octubre de 2024. «No tengo hijos, algo que quiero tener como objetivo personal en los próximos años, en no demasiados, ojalá», compartió por aquel entonces sin ponerse fecha, que de ser cierto estos rumores sería próximamente.

Según Sky de Italia, Fernando Alonso sería el próximo papá en el Paddock, pues su novia Melissa Jiménez tendría 6 meses de embarazo. Enhorabuena! pic.twitter.com/Um2lYR3Y6w — 🏁【 Alerta F1 】🏁 (@AlertaF1) November 28, 2025

La periodista tiene tres hijos fruto de su relación con Marc Bartra: Gala, de 10 años, Abril, de 7, y Max, de 6. Fernando Alonso obviamente habrá compartido mucho tiempo con ellos desde que sale con Melissa Jiménez, algo que probablemente haya avivado esas ganas de ser padre. Además, según esas informaciones la reportera dejó de aparecer en DAZN y cubrir el Mundial de Fórmula 1 hace unos seis meses, justo después de que se hubiera quedado embarazada.

Además, Melissa Jiménez lleva desde el pasado mes de junio sin publicar nada en sus redes sociales y en las últimas fotos en las que se le vio llevaba ropa bastante ancha. A esto hay que sumar los rumores de que Fernando Alonso podría retirarse en uno o dos años, por lo que tendría mucho más tiempo para dedicar a su hijo, verle crecer y participar en el día a día. En cualquier caso, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto ni ha confirmado ni desmentido nada.

Y es que pese a ser ambos personajes públicos, la relación la han intentado llevar de manera muy discreta. En uno de sus primeros encuentros en Mónaco fueron fotografiados juntos y a raíz de ahí empezaron los rumores de un romance que se confirmó posteriormente después simplemente porque eran vistos juntos, no porque ellos publicaran mensajes de amor en redes sociales ni nada por el estilo. El asturiano parece haber encontrado la estabilidad en el amor con la reportera de DAZN, a la que conoció precisamente en los circuitos después de que ella volviera a trabajar poco después de separarse de Marc Bartra. Ahora, habrían dado un paso más esperando un bebé, o al menos es lo que dice el runrún.