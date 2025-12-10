Los motivos deportivos por los que 2026 puede ser el último año de Alonso en la Fórmula 1

La antesala de una despedida siempre es dura, sea cual sea el ámbito de la vida, pero en el deporte hay algunas que cobran más nostalgia que otras. Una que podría estar próxima es la de Fernando Alonso, el más grande de todos los tiempos en el automovilismo español. El piloto asturiano podría poner fin a su carrera en la Fórmula 1 por segunda vez en 2026, pero esta de manera definitiva.

Su situación actual no tiene nada que ver con la de 2018, cuando dijo adiós temporalmente a la categoría reina tras un tristísimo año con McLaren. Ahora, Alonso, además de estar a las puertas del nacimiento de su primer hijo, tiene edad y palmarés suficientes como para marcharse a lo grande. Ojalá, con ese tercer Mundial de F1. Esa es su única ambición en 2026, un año que puede ser su último por dos situaciones.

Una, Dios no lo quiera, que Aston Martin imite este nefasto campeonato en el que ha logrado un milagroso décimo puesto a final de temporada impropio del monoplaza que pilotaba. Y otra, que Adrian Newey y el equipo de la fábrica de Silverstone haya diseñado ese coche ganador que le permita volver a la pelea por podios y victorias y que con su magia se pueda acercar a ese anhelado título.

Desde luego, si algo ha demostrado Alonso en los últimos dos años, en los que Aston Martin se ha desplomado respecto a los ocho podios de 2023, es que si la escudería está a la altura él no va a fallar. Sus actuaciones, altamente reconocidas en el paddock, están a la altura de las que ha firmado un Max Verstappen al que sólo un McLaren arrollador le ha arrebatado su pentacampeonato.

«No quiero sonar arrogante, pero llevo 24 años haciendo lo mismo. Raramente, tengo problemas en los mismos coches que mis compañeros. También en otras categorías y sin problemas. Quien dude es que no ha visto los últimos 24 años», expresó Alonso en este sentido tras el Gran Premio de Abu Dabi, antes de marcharse directamente a la fábrica de Silverstone a pegarse la primera maratón de simulador.

Alonso sigue confiando

Todo el futuro de Alonso pasa por 2026. Desde Australia hasta Abu Dabi el asturiano estará recorriendo una travesía que espera que sea la que le devuelva su sufrido Mundial, ese que lleva peleando desde que abandonó Renault en 2006. Después de varias oportunidades perdidas y muchos años en el hastío por culpa de sus diferentes equipos, Fernando tiene toda la confianza puesta en que la simbiosis Aston Martin-Newey-Honda sea por fin la vencedora.

«Nos motiva saber que está dando forma al proyecto desde abajo. Nos da nuevas ideas, formas de afrontar las cosas y sentirnos más ambiciosos. Al 2026 le preguntaría si va a ser mi último año», comentó el asturiano sobre el diseñador del AMR26 y su fe ciega en ganar. También existen escenarios por los que podría seguir, y es quedarse muy muy cerca del título. En ese caso, ¿quién descarta que Alonso y su eterna ambición no vayan a volverlo a intentar?