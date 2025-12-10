Fernando Alonso no está viejo y tiene más reflejos que el resto: el dato que mata a la edad

Fernando Alonso es como Benajmin Button, va rejuveneciendo con los años. El piloto asturiano ha vuelto a demostrar otro año más que sigue siendo el mejor piloto de la parrilla, y que la edad es sólo un número. Dicen que conforme pasan los años las personas van perdiendo reflejos, pero no es el caso del bicampeón del mundo de Fórmula 1 que en este 2025 que menos tiempo medio de reacción ha tenido de la parrilla. Es decir, Alonso es el piloto que más reflejos tiene.

El tiempo medio de reacción de Fernando Alonso es más rápido que cualquier otro piloto de la parrilla. Según los datos de las telemetrías de las diferentes carreras de este 2025, el asturiano ha tardado de media 2,98 segundos en reaccionar de 0-100 en salidas en seco. Está empatado en esa primera posición con Esteban Ocón, que posee el mismo tiempo medio de reacción que su ex compañero en Alpine.

Los tres pilotos que han estado peleando por el título hasta la última carrera, y que han ocupado las posiciones delanteras en casi todas las salidas (Verstappen, Norris y Piastri), están por detrás del veterano piloto de Aston Martin. En el caso del neerlandés cuenta con unos 3,015 segundos de tiempo medio de reacción y ocupa la cuarta posición de este ránking. Piastri aparece dos posiciones más atrás que el de Red Bull, sexto, con 3,02 segundos; mientras que Norris está en el octavo puesto con 3,023 segundos.

Una vez más, los datos publicados por F1 Telemetry Data demuestran que Fernando Alonso sigue siendo el mejor piloto de la parrilla. Como él mismo le dijo a Pedro Martínez de la Rosa en Abu Dabi «con un coche medio normal puedo acabar primero». Los números le dan la razón. A sus 44 años es el piloto más veterano de la parrilla de F1, pero también el que más reflejos tiene. Hamilton, por ejemplo, es de los que más tarda en reaccionar con un tiempo medio de 3,08 segundos.

2025 Average Reaction Time (0-100, dry starts)

2.98 ALO

2.98 OCO

3 COL*

3.015 VER

3.02 LEC

3.02 PIA

3.023 RUS

3.023 NOR

3.03 STR

3.03 TSU

3.03 SAI

3.05 HUL

3.06 BEA

3.066 DOO*

3.08 HAM

3.084 ALB

3.09 GAS

3.1 ANT

3.145 HAD

3.147 LAW

3.2 BOR pic.twitter.com/Co2lU68nlA — Emilia (@emioderso) December 9, 2025

No es nada fácil lo que hace el español carrera tras carrera, y más con uno de los peores, sino el peor coche de toda la parrilla. Ha arrasado a su compañero e equipo tanto en clasificación como en carrera, y ha terminado décimo en la clasificación general de pilotos. Esto último tiene mucho mérito. La llegada de Adrian Newey le ilusiona y confía en dar un salto en 2026 como el que hizo McLaren. Lo que está claro es que los años no pasan por él y sigue teniendo los reflejos de un chaval.