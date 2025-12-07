Alonso: «Si con este coche he sido sexto con uno medio normal puedo acabar primero»

Fernando Alonso felicitó públicamente a Lando Norris por ganar su primer Mundial de Fórmula 1 este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi. El piloto español recordó su etapa junto al británico en McLaren, cuando éste era reserva, y también el año que compartieron en Daytona. El asturiano también habló de 2026, temporada en la que espera coronarse como esta vez lo ha hecho el inglés.

«Bastante cansado por estas últimas carreras y viajes. Austin, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi han sido muchos cambios de horario, viajes y aviones. Tienes ganas de terminar para poder descansar y preparar bien el año que viene, pero contento, séptimo en Qatar y sexto aquí, son más puntos de los que pensaba», dijo Alonso en Dazn.

En cuanto al título de Norris, Alonso comentó lo siguiente a la prensa española en el circuito de Yas Marina: «Muy bien por Lando, estoy muy contento. La verdad es que los tres merecían el campeonato, han hecho un Mundial soberbio». «Fue muy rápido y en los momentos, como ahora de gran tensión, como este fin de semana lo ha hecho muy bien», añadió.

«Piastri muy sólido, ha perdido muchos puntos ahora en el último tercio de temporada por la razón que sea, pero la verdad es que fue como un tiro ahí en la mitad de temporada que parecía imbatible. Max (Verstappen), ¿quién va a dudar de Max?, seguramente el mejor de toda la parrilla», describió el asturiano, que recordó su etapa junto a Norris.

Alonso felicita a Norris

«Se han clasificado los tres primeros, han acabado en el podio los tres aquí, así que no ha fallado ninguno. Han demostrado que eran los tres merecedores de poder ganar, pero bueno, solo puede ganar el F1 y Lando lo ha ganado. Hay que alegrarse por él. Es un sueño hecho realidad cuando eres piloto de karts, siempre quieres llegar a la F1 y ganar el Mundial y lo ha conseguido hoy, así contento por él. Cuando yo me fui de McLaren él era el probador, era muy joven y luego compartimos Daytona un año y es un buen chico y un increíble piloto», afirmó.