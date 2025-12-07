Así queda la clasificación definitiva del Mundial de Fórmula 1 2025

Lando Norris es el nuevo campeón mundial de la Fórmula 1. El piloto británico gana por primera vez el título, cerrando su gran temporada en el Gran Premio de Abu Dabi, última carrera de un año con 24 carreras. Norris sucede así a Max Verstappen, campeón de las cuatro últimas ediciones (de 2021 a 2025) y que peleó hasta esta carrera final por el título. Así queda la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2025.

Norris sólo ha superado en dos puntos a Verstappen en un Mundial que se apretó en las últimas carreras. En concreto, el piloto de McLaren saca en total 423 puntos, por los 421 del piloto de Red Bull, que tras cuatro años cede su testigo. Al final el Mundial se decidió por tan sólo dos puntos, que en la F1 no es nada, es un pequeño detalle, como por ejemplo el extraño adelantamiento que Norris hizo a Antonelli en el último Gran Premio. Eso le vale al británico para ser campeón.

En tercer lugar del Mundial quedó finalmente Oscar Piastri, con 410 puntos. El top 5 de la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2025 lo completan George Russell, con 319 puntos y Charles Leclerc, con 242.

En la parte de los españoles, hay buenas noticias. En esta última carrera de la temporada, Fernando Alonso quedó sexto, consiguió ocho puntos y logra meterse en el top 10 de la clasificación general. Con un Aston Martin que apenas ha funcionado durante todo el año, Alonso obra el milagro de estar entre los diez primeros con 56 puntos.

También lo está Carlos Sainz, que ha hecho otro temporadón en su primer año con Williams. El madrileño queda noveno en la clasificación general con 64 puntos.

Así queda la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2025