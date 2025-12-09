Fernando Alonso manda a sus becarios a las primeras pruebas del Aston Martin 2026 en pista

Fernando Alonso ya está de vacaciones. El asturiano se ha ganado un merecido descanso tras una temporada de Fórmula 1 interminable donde terminó con buenas sensaciones como décimo del Mundial a lomos de su Aston Martin. El piloto de 44 años se despidió del año este pasado lunes haciendo unas pruebas en el túnel del viento de la fábrica de Silverstone y no volverá a pisar una pista hasta 2026.

Ni a sus preciados karts se montará un Fernando Alonso que ahora busca desconectar completamente. El piloto, no en vano, ha rechazado quedarse unos días después en Abu Dabi para estar presente en los test donde se empiezan a probar algunos de los componentes de los nuevos monoplazas de 2026 como las nuevas ruedas Pirelli.

Fernando Alonso ha decidido ‘borrarse’ de estas prueba enviando a sus becarios a hacer el trabajo sucio. Jak Crawford, novato de Aston Martin, y el piloto de Formula E Stoffel Vandoorne estarán representando al equipo ‘verde’ en unos test bastante relevantes viendo el cartel que presentan otras escuderías. También resulta llamativo que el número 2 de Aston Martin, Lance Stroll, se haya ausentado de la primera toma de contacto con unas ruedas que la próxima temporada serán más estrechas y que tendrán más complicaciones para la gestión.

Por ello, ha sido llamativo ver a los dos pilotos de McLaren Lando Norris y Oscar Piastri presentes en estos test, al igual que el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton con Ferrari. Todos ellos están completando muchas vueltas en busca de familiarizarse con un compuesto que ha sido calificado como revolucionario.

Hasta cinco escuderías, incluida la Williams de Carlos Sainz, han optado por contar con su alineación al completo para estas pruebas en las que Pirelli ha prometido dar mucha información de cara a la temporada 2026. Resulta llamativo que Aston Martin no haya querido dejar a nadie relevante de ‘guardia’, mientras que el resto de escuderías se toma muy en serio estar pruebas.

Fernando Alonso irá a última hora

El equipo inglés también renunciará este próximo mes de enero a las pruebas de pretemporada que la Fórmula 1 programó en el circuito de Montmeló del próximo 26 al 30 de enero. Aston Martin no ha inscrito su nombre en unas pruebas que serán a puerta cerrada, pero que Adrian Newey teme porque ahí muchos equipos aprovechan para copiar muchas innovaciones de sus rivales.

Después de Barcelona, el circuito de Sakhir en Bahréin pondrá a disposición de los equipos dos semanas de pruebas. La primera será del 11 al 13 de febrero y en teoría ahí se verá por primera vez al AMR26 rodar por primera vez. La segunda será en el mismo trazado del 18 al 20 de febrero. Veremos si tanto secretismo es sinónimo de que Fernando Alonso y los suyos tienen un 2026 memorable en todos los sentidos.