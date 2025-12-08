Fernando Alonso confía en que Aston Martin replique en 2026 el ascenso meteórico de McLaren

Fernando Alonso sólo tiene un deseo antes de retirarse por segunda vez de la Fórmula 1. El español seguirá, al menos, un año más en la máxima categoría e intentará pelear por el Mundial de 2026. Siempre y cuando su equipo, Aston Martin, replique la hazaña que ha culminado McLaren este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, donde ha visto como uno de sus pilotos se proclamaba campeón del mundo después de que la escudería reinase por segunda temporada consecutiva en constructores.

Todas las esperanzas del asturiano están depositadas en el cambio de reglamento de monoplazas, lo que ha permitido a Aston Martin disponer de toda la creatividad del ingeniero más laureado de la historia de la F1, Adrian Newey, que desde marzo se centra en exclusiva en el diseño del AMR26, quizá el último coche de Alonso.

«Si con este he sido sexto, con uno medio normal puedo quedar primero», decía Fernando al bajarse por última vez del nefasto AMR25. La confianza del bicampeón del mundo es máxima. Y no es para menos. Si con el último coche en muchas carreras ha conseguido auparse hasta al décimo puesto de la clasificación definitiva, que será de Alonso con un vehículo que como mínimo le permita luchar por podios y victorias en determinadas citas.

Es muy complicado pasar de la nada a todo, pero McLaren lo hizo. Un equipo en el que lo normal para Lando Norris y Oscar Piastri era no puntuar en la primera mitad de 2023 y que emergió de forma espectacular en la segunda con múltiples podios y proclamarse campeón de constructores en 2024, confirmándose su dominio este 2025. Esta temporada además con sus pilotos en el top 3 final del campeonato, con título incluido del británico por encima de Max Verstappen.

Alonso le pide un ‘McLaren’ a Aston Martin

Si hay algún camino a seguir en Aston Martin, es el de sus compatriotas. Como decimos, no será fácil, porque en el equipo de Alonso tienen todo un camino que recorrer para adaptarse al nuevo motorista, Honda y al nuevo concepto de monoplazas. «Este año no podemos estar muy satisfechos. Hemos tenido un coche dificilísimo de conducir, hemos acabado séptimos en constructores, así que hay poco de lo que estar realmente orgullosos», afirmaba un resignado Alonso en el circuito de Yas Marina.

Alonso no dejó de aprovechar la oportunidad de sacar pecho tras su sexta posición, inimaginable para Aston Martin, y meter presión a los de Silverstone para 2026: «Que las actuaciones personales hayan sido buenas, que hayamos acabado bien el campeonato, cerca de pilotos o coches de los que no debíamos estar… vale, lo cogemos. Pero eso no sirve de mucho. Aquí se gana o no se gana. Y este año no sólo no hemos ganado, sino que ni siquiera hemos estado cerca de ello». La escudería de Lawrence Stroll tiene mucho trabajo por delante…