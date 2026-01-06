Lamine Yamal entre algodones: no entrena a un día de la semifinal de la Supercopa contra el Athletic

Lamine Yamal no se ha entrenado junto al resto del grupo este martes 6 de enero sobre el césped de la Ciudad Deportiva King Abdullah a un día de la disputa de la primera semifinal de la Supercopa de España que medirá al Barcelona contra el Athletic Club de Bilbao. La estrella culé está entre algodones, ya que tampoco entrenó dos días antes de la previa del derbi catalán. El cuadro azulgrana le está cuidando al máximo, pero no debería tener problemas para poder jugar.

El Barcelona se ha ejercitado en la tarde de este martes sobre el césped del campo de entrenamiento de la Ciudad Deportiva King Abdullah preparando la primera semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic Club. Una primera batalla que valdrá el primer billete para la final del domingo.

Un Barcelona que se ha ejercitado sin Lamine Yamal, la única y principal ausencia del equipo que dirige Hansi Flick. Una sorpresa en mayúscula porque restan poco más de 24 horas para ese partido ante los leones. Y es que la estrella azulgrana está entre algodones. Dos días antes del derbi catalán no se entrenó y su partido ante el Espanyol fue mi discreto. Este martes ha hecho trabajo en solitario en el gimnasio.

Un aspecto que hubiese pasado desaparecido con algo normalidad, pero ahora las alarmas están más encendidas. Ya que Lamine Yamal no ha vuelto a entrenar este martes ante las cámaras, presentes en los primeros 15 minutos de entrenamiento del equipo. Todo apunta a que jugará. Pero la tensión con la estrella blaugrana estará patente hasta la hora de partido este miércoles.