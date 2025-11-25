Champions: Slavia de Praga-Athletic Club

El Athletic se congela en Praga

El equipo vasco no fue capaz de hacer un gol que le habría dado esperanza en la competición

Los de Valverde siguen fuera de puestos de repesca con cuatro puntos

Cerrarán la fase de liga frente al PSG, Atalanta y Sporting de Portugal

Praga Athletic
Kike Sáez
  • Kike Sáez
  • Redactor de Fórmula 1 y de baloncesto en OKDIARIO y de lo que me echen. Apasionado del deporte y todo lo que le rodea.

El Athletic Club se congeló en Praga contra el Slavia y fue incapaz de hacer un sólo gol en los 90 minutos que habría aumentado sus esperanzas de seguir vivo en la Champions. Los de Ernesto Valverde, con sólo una victoria en cinco partidos, continúan lejos de los puestos de repesca y se jugarán la vida en las tres últimas jornadas frente a PSG y Sporting de Portugal en San Mamés y, entremedias, Atalanta en Bérgamo.

El portero checo, Jindrich Stanek, desbarató cuatro claras oportunidades de gol de los rojiblancos, la primera de ellas a Oihan Sancet a los seis minutos de juego. En la segunda parte el inspirado guardameta del Slavia salvó a su equipo en tres ocasiones prácticamente consecutivas a remates de Robert Navarro, Sancet y de nuevo Navarro tras un gran remate de cabeza del extremo que sacó casi sobre la línea en una fenomenal estirada.

Lo último en Deportes

Últimas noticias