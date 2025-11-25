El Athletic se congela en Praga

El Athletic Club se congeló en Praga contra el Slavia y fue incapaz de hacer un sólo gol en los 90 minutos que habría aumentado sus esperanzas de seguir vivo en la Champions. Los de Ernesto Valverde, con sólo una victoria en cinco partidos, continúan lejos de los puestos de repesca y se jugarán la vida en las tres últimas jornadas frente a PSG y Sporting de Portugal en San Mamés y, entremedias, Atalanta en Bérgamo.

El portero checo, Jindrich Stanek, desbarató cuatro claras oportunidades de gol de los rojiblancos, la primera de ellas a Oihan Sancet a los seis minutos de juego. En la segunda parte el inspirado guardameta del Slavia salvó a su equipo en tres ocasiones prácticamente consecutivas a remates de Robert Navarro, Sancet y de nuevo Navarro tras un gran remate de cabeza del extremo que sacó casi sobre la línea en una fenomenal estirada.