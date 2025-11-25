A qué hora es el Slavia de Praga – Athletic Club y dónde ver gratis por TV en directo y en vivo online el partido de Champions

El Athletic Club se la juega en la República Checa ante el Slavia de Praga en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League. Los de Ernesto Valverde tratarán de levantarse tras la dura derrota que sufrieron ante el Barcelona en la Liga, pero para luchar por estar en los play offs del torneo van a tener que vencer a domicilio ante los checos. Te contamos la fecha, hora y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este apasionante encuentro.

Cuándo se juega el partido de la Champions League Slavia de Praga – Athletic Club

El Athletic Club viaja a la República Checa para enfrentarse al Slavia de Praga en el partido que corresponde a la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League. El conjunto vasco estaría ahora mismo eliminado de la máxima competición continental, ya ha ganado un encuentro y ha perdido otros tres, por lo que necesita ganar a los checos, que sólo han empatado dos partidos, para dar un salto en la clasificación y así llegar a las últimas tres jornadas con opciones para jugar, aunque sea, los playoffs.

Horario del Slavia de Praga – Athletic Club de la Champions League

La UEFA ha programado este vibrante Slavia de Praga – Athletic Club que corresponde a la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League para este martes 25 de noviembre. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este choque que protagonizarán los checos ante los vascos para las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad con las aficiones en la previa para que el balón ruede de manera puntual en el Eden Arena.

Dónde ver el Slavia de Praga vs Athletic Club en televisión y en vivo online

El medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos de la máxima competición continental fue Movistar+. Este Slavia de Praga – Athletic Club de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones. Hay que recordar que es un canal de pago al que habrá que estar suscrito para ver todo lo que suceda en la República Checa, por lo que no será posible verlo gratis por TV.

Todos los aficionados del conjunto vasco y los seguidores de las diferentes competiciones europeas también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Slavia de Praga – Athletic Club de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también se podrá acceder a la página web de este medio con un ordenador para disfrutar por esta vía de todo lo que ocurra en el Eden Arena.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra estos días en la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League, donde prestaremos especial atención a los equipos españoles que juegan. Una vez acabe el encuentro publicaremos la crónica del Slavia de Praga – Athletic Club y las reacciones relevantes que se produzcan en el Eden Arena de la República Checa.

Dónde escuchar por radio en directo el Slavia de Praga – Athletic Club

Además, todos los hinchas del conjunto bilbaíno que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming y en vivo online este partidazo Slavia de Praga – Athletic Club de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Cadenas como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Eden Arena para narrar el minuto a minuto de todo lo que haga el equipo de Ernesto Valverde.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Slavia de Praga – Athletic Club

El Eden Arena, ubicado en la capital de la República Checa, será el estadio donde se disputará este Slavia de Praga – Athletic Club de la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League. Este recinto fue inaugurado en 1953, aunque fue demolido y levantado de nuevo en 2003. Tiene capacidad para algo más de 19.000 espectadores y este martes se espera que el combinado vasco viva un duro ambiente allí.

La UEFA ha designado al árbitro lituano Donatas Rumsas para que imparta justicia en el Slavia de Praga – Athletic Club correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League. A los mandos del VAR estará el holandés Clay Ruperti, que será el responsable de revisar todas las jugadas polémicas para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción al monitor que estará instalado en la banda del Eden Arena.