Un grupo de obreros manifestándose por impagos a las puertas del Camp Nou se han convertido en virales después de ver el baile y canción turcos que utilizaron para protestar junto a sus pancartas. Esta manifestación se llevó a cabo frente al estadio blaugrana a solamente tres días del regreso al Barcelona a su casa contra el Athletic Club de Bilbao en Liga.

Estos obreros que se manifestaban con un gran cartel que decía «despiden y no pagan, el Barça lo permite». Pertenecen a la subcontrata de Extreme Works y han sido despedidos durante las últimas semanas. Varias informaciones señalan que estos trabajadores han estado trabajando durante un año sin permiso de trabajo. Unos 50 trabajadores fueron despedidos durante este proceso.

Una polémica más que salpica las obras del Camp Nou. Una remodelación que ha dado mucho de que hablar durante el último año. Y sigue acaparando mucha información con la regularidad del contrato de sus trabajadores y las condiciones en las que realicen este mismo trabajo.