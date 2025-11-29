Xabi Alonso responde a Laporta: «Son mensajes populistas para su parroquia»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Girona y Real Madrid en Montilivi. El entrenador donostiarra cogió aire tras ganar el pasado miércoles al Olympiacos en la quinta jornada de la fase liga de la Champions. Ahora, los madridistas buscarán volver a la senda del triunfo en la Liga tras sumar dos empates consecutivos contra Rayo Vallecano y Elche.

«Sabemos que es un partido, tras el encuentro en Champions, importante. El calendario ha sido curioso con tantos partidos fuera. Necesitamos un gran encuentro y una buena victoria. Recuperamos gente y llegamos en mejores condiciones», comentó sobre como llegan a este encuentro.

A la hora de responder a las palabras de Laporta, dijo lo siguiente: «Son mensajes populistas para su parroquia. Nosotros nos centramos en lo nuestro. Lo importante es lo que pasa en el campo para ganar de una manera deportiva y merecida».

«Necesitamos continuidad. Hemos hecho buenas fases de juego, pero necesitamos que sea redondo. En la fase defensiva hemos ido creciendo. No estoy contento con alguna cosa que podemos mejorar, sobre todo con los goles encajados. Estamos en clara mejora», aseguró.

A la hora de analizar la presión, dijo lo siguiente: «El planteamiento y la idea siempre han sido las mismas. Vamos a seguir siendo agresivos, protagonistas e intensos».

«Recuperamos a Rüdiger y Militao que entran en convocatoria y esperaremos a Asencio. También vuelve Mastantuono, que está mejor. Ha sufrido, porque las pubalgias son complicadas y estás a medias. Entrena sin molestias y sin dolor, por lo que es uno más», aseguró.

«Tengo muy buena relación con Bellingham. Es top mundial. Me gustan esos jugadores que tienen esa iniciativa para preguntar y mejorar. Encaja en diferentes perfiles y alturas. Es muy completo», comentó sobre la relación que mantiene con el inglés.

A la hora de hablar sobre Trent, fue claro: «Todavía vamos a ver una mejor versión suya. Es muy positivo que tras la lesión haya podido hacer tan buenos minutos. Se siente a gusto de como está empezando a sentirse. Son muy buenas noticias que él lo sienta».

También analizó el partido de Mendy: «Me dejó muy buen sabor de boca. Le había visto mucho y le conocía, pero tras una larga lesión era una incógnita. Compitió muy bien, jugó 90 minutos y demostró su competitividad. Para él, volver y sentirse así, es muy buena noticia».

«El equipo siempre ha estado muy unido. Todos sabemos cuál es el objetivo de esta temporada. Si queremos llegar al final con opciones tenemos que estar muy unidos. Tenemos que ser sólidos. A pesar de todo lo que suene o lo que quieran, nosotros estamos somos muy sólidos desde dentro», finalizó.