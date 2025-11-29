Franco Mastantuono está de vuelta. O al menos está ya en el tramo final de su recuperación, algo que da mucho aire y opciones a Xabi Alonso. El jugador argentino supuso una revolución en los primeros partidos de la temporada, su estreno en el Real Madrid, pero cayó lesionado por una pubalgia a inicios de noviembre, mes en el que no ha jugado ningún partido. Ahora vuelve Mastantuono para alegría de Xabi Alonso, que le tiene como el jugador equilibro del equipo.

Tras su lesión a principios de mes, Franco Mastantuono se ha perdido los cuatro partidos que ha disputado el Real Madrid en noviembre, un mes muy malo por los pinchazos en Liverpool, Vallecas y Elche, además de la victoria por la mínima en Atenas. El argentino no pudo estar en ninguno de esos encuentros, pero ahora ya está en el tramo final de su recuperación, y, si no hay contratiempo, apunta a estar en la convocatoria para el duelo contra el Girona.

Así, de esta forma, Xabi Alonso recupera con Franco Mastantuono el equilibrio en el centro del campo, especialmente en la parte derecha, que es la zona del campo que más quebraderos de cabeza ha dado en los últimos tiempos al entrenador vasco. Solidario en todas las facetas de juego, el argentino venía siendo un futbolista clave para su técnico, que apostó por él desde el inicio.

Mastantuono se asentó en el once de Xabi Alonso desde las primeras jornadas, acumulando minutos pese a su juventud y pese a llegar de un fútbol tan diferente como el argentino. Xabi creyó mucho en él y desde siempre consideraron que con Mastantuono en el equipo, hay mucho más equilibrio. El entrenador apostó muchísimo por este jugador desde el primer día y esa pubalgia de hace cuatro semanas supuso un duro golpe para ambas partes.

Tanto Xabi Alonso como su cuerpo técnico consideran que con Franco Mastantuono hay mucho más equilibrio en el equipo. Se ve en la confianza que le dio siempre, con una confianza prácticamente total, sacándole en muchos partidos. Bien es verdad que sí hubo un encuentro, el Clásico ante el Barcelona, en el que Xabi Alonso dejó a Mastantuono en el banquillo, no le dio minutos y al jugador no le gustó. Fue el damnificado en ese momento clave al ser un jugador nuevo, joven, al que todavía le queda mucho por delante.

Tras ello, el jugador argentino jugó todo el partido ante el Valencia, el que hasta ahora es su último encuentro por esa pubalgia que le apareció a principio de este mes. Ahora, casi un mes después, es probable que vuelva a una convocatoria y eso supone una nueva opción para Xabi Alonso y más con un jugador que para el cuerpo técnico supone dar equilibrio al Real Madrid.