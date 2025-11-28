Vida extra para Xabi Alonso. Pero que nadie piense que está todo solucionado. El entrenador donostiarra cogió oxígeno con la sufrida victoria del Real Madrid contra el Olympiacos en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions. Los blancos encadenaban tres pinchazos seguidos, con una derrota en Liverpool en la Champions y dos empates frente al Rayo Vallecano y el Elche, por lo que ganar en el Georgios Karaiskakis era vital para, como mínimo, insuflar algo de tranquilidad.

El Real Madrid venció y no convenció en Atenas. El inicio del encuentro, donde los madridistas se vieron superados por el empuje de los de Mendilibar, y el final, donde pusieron en riesgo la victoria tras llegar a ir ganando 1-3, primero, y 2-4, después, provocaron que las sensaciones recogidas tras el encuentro no fueran las mejores, aunque lo más importante, sin duda alguna y como dejó claro Xabi Alonso, era la victoria.

Si el Real Madrid no ganaba en Atenas, el futuro de Xabi Alonso se tambaleaba. Por mucho que el club blanco le haya mostrado de manera privada su confianza, un cuarto pinchazo consecutivo le hubiese puesto en una situación complicada de cara al duelo que el próximo domingo se celebrará en Montilivi y medirá a los blancos contra el Girona.

Xabi Alonso salió victorioso del encuentro contra el Olympiacos, dejando más o menos dudas, pero ahora es plenamente consciente de que debe hacer lo propio contra el Girona. El Real Madrid está en una situación en la que lo más importante, por no decir que prácticamente lo único, es ganar sin importar el cómo.

Las otras ‘finales’ de Zidane y Ancelotti

La situación que vivió en el día de ayer Xabi Alonso en Atenas no es desconocida para el Real Madrid en los últimos años. De hecho, ya se enfrentaron a encuentros muy parecidos, también en Europa, tanto Ancelotti como Zidane.

El italiano se enfrentó a un encuentro a todo o nada la pasada temporada en Bérgamo. El Real Madrid llegaba a ese encuentro en una situación muy complicada en la máxima competición continental, con seis puntos de 15 posibles. Todo lo que no fuese ganar era meterse en un problema, y los blancos dieron la cara. Bellingham hizo un gran encuentro, con golazo incluido, y Mbappé dio la cara para sacar adelante un partido en el que los madridistas ganaron 2-3.

En 2019, el que se jugó un partido a todo o nada fue Zidane en Estambul contra el Galatasaray. El Real Madrid llegaba a la tercera jornada de la extinta fase de grupos con un punto, tras ser vapuleado por el PSG en el Parque de los Príncipes y empatar en el Bernabéu frente al Brujas. No ganar a los turcos era un problema, pero los madridistas lo hicieron gracias a un gol de Toni Kroos.