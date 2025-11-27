El vestuario blinda a Xabi Alonso: «Debemos porteger al entrenador»

El Real Madrid salió del Georgios Karaiskakis con el susto en el cuerpo por los minutos finales concedidos a un Olympiacos que luchó hasta el final en busca de, como mínimo, el empate, aunque este, por una importante dosis de fortuna y la solvencia de Lunin, no terminó llegando. A pesar de esto, Xabi Alonso dejó claro en rueda de prensa que lo más importante en la noche del miércoles en Atenas era ganar el partido. No quedaba otra tras tres malos resultados. Un cuarto habría metido en un serio problema a los madridistas y hubiese dejado muy tocado su proyecto. Pero además, el donostiarra destacó las cosas positivas que han pasado en las horas previas al encuentro.

El Real Madrid llegó a Atenas tocado y en una situación tremendamente delicada, pero Xabi Alonso, respaldado por el presidente, Florentino Pérez, y el director general, José Ángel Sánchez, antes de poner rumbo a Grecia, sacó a relucir su versión más tranquila y natural. En el peor momento, demostró calma y esto se lo ha transmitido a unos jugadores que, tras el encuentro, dieron la cara por su entrenador.

Uno de ellos fue Mbappé, uno de los que siempre han estado en su barco. «Lo veo bien, hay cosas por mejorar, la gente habla fuera; cuando juegas en el Madrid, sabes que es normal que la gente hable. Pero nosotros debemos protegernos, los jugadores y el entrenador y todo el cuerpo técnico. Todos juntos; no estamos contra los de fuera, pero estamos juntos y con los madridistas, que sabemos que están con nosotros. Debemos estar orgullosos y dar todo por el escudo, vamos a jugar por muchas cosas esta temporada», aseguró.

Camavinga, uno que ha tenido más dudas respecto al donostiarra, también fue contundente: «Veo al vestuario muy unido, haremos todo para ganar y ayudar al míster en este momento. Lo importante es ganar todos los partidos, hemos dado un paso adelante. Vamos a seguir así».

«Xabi es el jefe»

Los jugadores saben que Xabi Alonso tiene el apoyo de los que más mandan en el club blanco. Por ello, aquellos futbolistas que no están a gusto con el técnico y que preferirían un cambio de aires -que los hay- deberán entender que, por el momento, él es el «jefe» de ese vestuario. La victoria en Atenas dejó alguna duda, pero sobre todo aportó tranquilidad. Paz. El Real Madrid gana tiempo, el vasco coge fuerzas y los futbolistas empiezan a entender que él es el que manda y, si los resultados lo permiten, mandará.