Xabi Alonso ha obrado el milagro de resetear a Vinicius y apagar esa mecha corta que le convertía en un blanco fácil para rivales y árbitros. El brasileño ahora se centra en jugar y en convertir lo que antes era su mayor debilidad, la ira incontrolable, en una virtud: responder a las provocaciones de los rivales con regates y desbordes. Esta temporada el brasileño se ha olvidado de los árbitros y sólo ha visto una tarjeta en doce partidos. En las últimas tres temporadas acumuló 43 cartulinas amarillas y dos rojas.

El cambio, que salta a la vista, se hizo estruendosamente evidente el pasado fin de semana nada más y nada menos que el Coliseum ante el Getafe de Bordalás. Allí fueran todos a buscarle, de Iglesias a Nyom, y dos acabaron en el vestuario. Esta misma semana Courtois, portero de día y portavoz del Real Madrid las 24 horas, resumió así el cambio de Vinicius: “Muchos se burlaron de él cuando llegó, siendo apenas un niño… pero ha madurado muchísimo. El otro día, sin provocar a nadie, lo buscaron para desquiciarlo. Y aun así, su respuesta fue muy buena. Tiene que seguir concentrado en lo suyo”

Y añadió el bueno de Thibaut: “No siempre es fácil que todo un estadio te busque o que los rivales te den palos. Pero él ha ido mejorando. Te intentan sacar del partido, pero creo que ha aprendido a vivir con eso, incluso a darle la vuelta y desquiciar a los rivales. Es algo que también hacían jugadores como Diego Costa o Hazard”. Más razón que un santo. Le ha costado, pero Vinicius ha aprendido a sacar lo mejor de sí mismo y, al tiempo, lo peor de los rivales.

Vinicius se reinserta

Hace año y medio, en pleno Mundial de Qatar, Vinicius dejó una frase para la historia: «Ancelotti es como un padre para mí, siempre me da cariño y me ayuda mucho». Decía la verdad, pero lo que necesitaba Vini entonces, igual que ahora, no era un padre sino un entrenador. Esa figura la ha encontrado en Xabi Alonso, que le aprieta y le exige, que no le consiente, que le mandó al banquillo dos veces en los primeros cinco partidos del equipo y que le sustituye antes de tiempo encuentro sí y encuentro también.

Todas las decisiones del técnico tolosarra, y todas las charlas, han contribuido a reinsertar a Vinicius en el juego, a que se reconcilie con el fútbol y se olvide de los árbitros y de los rivales. Esta temporada el brasileño sólo ha visto una amarilla en doce partidos oficiales con el Real Madrid, un dato que habla por sí solo y que contrasta extraordinariamente con las 43 amonestaciones que vio en las tres últimas temporadas con Papá Carletto, casi todas por protestar.

La pasada campaña Vinicius coleccionó 16 amonestaciones, una roja y se perdió cuatro partidos por distintas sanciones. Cumplió ciclo en la Liga, en la Champions y fue sancionado con otros dos partidos más por la roja directa que vio ante el Valencia en Mestalla. «Tenemos que evaluar el tema de las amarillas por las protestas y lo haremos entre nosotros», llegó a admitir Ancelotti, con el vestuario ya fuera de control y la destitución sobrevolando sobre su arqueada ceja.

En la campaña 23-24 Vinicius recibió 11 amarillas, siete de ellas en Liga, lo que le obligó a cumplir un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones, otras tres cartulinas en Champions y una en Copa del Rey. En la 22-23 se fue hasta las 16 amarillas entre todas las competiciones. Cumplió dos ciclos de amonestaciones en la Liga. Además, en Mestalla fue expulsado, aunque la sanción quedaría después sin efecto. En la 21-22 vio siete amarillas y también cumplió un ciclo de amonestaciones en Liga.