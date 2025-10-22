El primer Everest de Xabi Alonso

El Real Madrid inicia contra la Juventus el primer gran bloque de la temporada, tal y como lo califica Xabi Alonso. El donostiarra espera que, a lo largo del curso, lleguen semanas mucho más intensas y complicadas de partidos, puesto que eso será una buena noticia para los madridistas, pero el primer gran examen, el primer gran momento, la primera vez en la que deben dar la cara para demostrar que pueden competir contra los mejores, arranca este martes a las 21:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu contra la Juventus.

El Real Madrid recibe a la Juventus en el Bernabéu en la tercera jornada de la fase liga de la Champions con la intención de sumar tres nuevos puntos que le mantengan invicto en la máxima competición continental y con la sensación de que están muy cerca de certificar, como mínimo, la clasificación entre los 24 primeros. Es cierto que el conjunto italiano no llega en su mejor momento a este encuentro, pero, tras varios años alejado de la élite, sí tratará de dar un golpe encima de la mesa.

No obstante, el gran examen de este bloque llegará el próximo domingo en el estadio Santiago Bernabéu. Al equipo de Xabi Alonso solo le vale ganar el Clásico. Tras el batacazo sufrido en el derbi frente al Atlético, todo lo que no sea sumar los tres puntos significará una pérdida de crédito importante. Incluso, si -como sucedió en varias ocasiones la pasada temporada- los de Flick golean, el puesto del donostiarra se podría tambalear. Es un Clásico capital para los madridistas.

Tras el Clásico, semana libre de partidos entre semana hasta que el Valencia visite Chamartín el sábado 1 de noviembre. Un equipo que llegará en un momento delicado, pero que la pasada temporada ya fue capaz de asaltar el estadio Santiago Bernabéu. Y, sobre todo, un partido que llega antes de viajar a Anfield, donde el Real Madrid tendrá otra oportunidad y dura prueba contra el Liverpool en la Champions, en la que deberá seguir dejando claro que está preparado para todo.

Por último, antes de que las selecciones vuelvan a hacer acto de presencia, el Real Madrid se medirá al Rayo Vallecano en Vallecas. Los blancos no ganan a su vecino desde la temporada 2021-2022, lo que demuestra que es una visita llena de peligro y complicada. Después, otros diez días de reflexión antes de coger aire para afrontar el último bloque de 2025.