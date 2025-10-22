Thibaut Courtois fue el héroe del Real Madrid en su victoria contra la Juventus en el partido de la tercera jornada de la Champions League y tuvo gran parte del mérito de que su equipo sume nueve de nueve puntos posibles en esta fase. El belga, además, habló de la importancia de ganarle al Barcelona en el Clásico.

«Muy contento con la victoria, ha sido muy duro. Con ocasiones en ambas partes. Nos lo llevamos con mucho sudor. Victoria importante contra otro grande. Luego toca Anfield. A seguir», comenzó un Courtois que alcanzó su partido número 300 con el Real Madrid y lo celebró con partidazo y portería a cero.

«Ellos son la Juventus y cuando defienden bajo y quieren contras… Hay que meter más ritmo, más moverse de un lado al otro, abrirse los extremos. Nos ha hecho daño en la salida y eso hay que mirarlo», comentó sobre las múltiples ocasiones del equipo italiano.

Courtois explicó la parada salvadora a Vlahovic: «El míster quiere que juegue alto. Un balón que viene así… Parecía que Militao iba a llegar. Vlahovic es un gran delantero y contento por la parada». Y también habló del gol de Jude Bellingham que significó el triunfo: «Eso es lo que me gusta de este tipo de jugadores. Vinicius hace la acción y él está pendiente. Está volviendo a su nivel. Contento por la victoria».

Courtois y el Clásico

«Ambos llegamos bien. Será un gran partido, tras perder varios el año pasado. Es importante ganar. Será un partidazo. Espero que ganemos. Respeto para ellos y a prepararlo bien», concluyó Courtois en un breve análisis del Clásico del próximo domingo en el Santiago Bernabéu.