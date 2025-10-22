El Bernabéu homenajea a Lucas Vázquez con un espectacular tifo

El fondo sur del estadio Santiago Bernabéu se engalanó en los prolegómenos del encuentro que enfrentó a Real Madrid y Juventus en la tercera jornada de la fase liga de la Champions. Cuando ambos equipos saltaron al terreno de juego, en esa zona se desplegaron cartulinas blancas y moradas y una lona en la que se podía ver a un niño con la bufanda del conjunto blanco. La imagen de este niño es muy especial, puesto que es una foto de Lucas Vázquez cuando era niño. Además, estaba acompañado de la siguiente frase: «A ver el Bernabéu, a ver al campeón».

De esta manera, la grada del club recordó a un Lucas Vázquez que hizo las maletas este verano rumbo al Bayer Leverkusen y quien no tuvo una despedida formal en el Santiago Bernabéu, como sí disfrutaron recientemente Luka Modric o Toni Kroos.

El tifo está inspirado en una foto que el propio futbolista compartió en sus redes sociales en la previa de un Clásico. Con una bufanda del club, un abrigo verde y una gran sonrisa, apoyando a su equipo. Un recordatorio este miércoles en los prolegómenos del partido de la fase de liga de la Champions, ante una Juventus contra la que Lucas Vázquez fue protagonista en 2018.

Aquel año, ambos equipos quedaron emparejados en cuartos de final. En la ida, victoria clara del Real Madrid por 0-3, la noche del gol de chilena de Cristiano Ronaldo. Y en la vuelta, con la Juventus habiendo igualado la eliminatoria, Lucas Vázquez sufrió un penalti de Mehdi Benatia, central del club italiano, que transformó Cristiano para dar el pase a semifinales al Real Madrid.