Xabi transforma a Vinicius

Parecía imposible, pero Xabi Alonso lo está consiguiendo. Vinicius Junior es otro jugador desde la llegada del donostiarra al banquillo del Real Madrid. El delantero sigue siendo un jugador que habla mucho dentro del terreno de juego con los rivales, puro fútbol, pero ahora es un jugador mucho más centrado, que evita polémicas y se centra en jugar al fútbol. Además, ya entiende que puede ser suplente, como pasó contra el Getafe, y salir al terreno de juego para hacer saltar por los aires el partido y ser capital en la victoria de los blancos en el Coliseum.

Xabi Alonso decidió que Vinicius iba a ser suplente contra el Getafe con el único objetivo de coger aire de cara a la semana que el Real Madrid tiene por delante. Los blancos se enfrentarán a la Juventus el próximo miércoles en el estadio Santiago Bernabéu en el encuentro perteneciente a la cuarta tercera jornada de la fase liga de la Champions y al Barcelona el domingo en Chamartín.

Vinicius ha pasado de desquiciarse a desquiciar. El brasileño sigue montando líos, sigue siendo un quebradero de cabeza para árbitros y rivales, pero ahora, en vez de perjudicar al Real Madrid, lo que genera le beneficia. En el Coliseum no marcó gol, no dio una asistencia, pero tampoco lo necesitó para ser determinante. Y es que, con acciones personales, exagerando más o menos, fue determinante para dejar al Getafe con dos jugadores menos y allanar la victoria de los de Xabi Alonso.

Y mucha culpa de este nuevo Vinicius que el Real Madrid empieza a disfrutar la tiene Xabi Alonso. El donostiarra tenía por delante un reto complicado: conseguir que el brasileño se centrase en jugar al fútbol para seguir siendo importante. Y ahora, lo está consiguiendo. Ya no es el líder de los blancos, ahora es Mbappé, pero Vini empieza a entender su nuevo rol. Lo está consiguiendo con paciencia, mano izquierda y trabajo.

Vinicius es capaz de extraerse de todo para centrarse en el fútbol y en tratar de sacar beneficios para los suyos. Le da igual lo que diga la grada, le da igual las provocaciones de los rivales, le importa poco si es titular o suplente, él tiene claro que todo lo que tiene que hacer tiene como objetivo ayudar a su equipo a conseguir la victoria. Le seguirán criticando, pero en el vestuario madridista están encantados con este nuevo Vini que se dedica a sumar siendo importante para los suyos.