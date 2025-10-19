Xabi Alonso: «No diría que tenemos dependencia de Mbappé, pero estamos muy contentos con él»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación tras la sufrida victoria del Real Madrid ante el Getafe en el Coliseum. Un gol de Mbappé en la segunda mitad dio los tres puntos a los madridistas en un partido muy complicado y duro. La presencia de Vinicius, suplente, fue determinante provocando dos expulsiones.

Sobre la entrada de Vinicius, fue claro: «Ha tenido un gran impacto. Hablamos que podía ser importante de inicio o para cambiar el partido y así fue. Todos tienen que saber que pueden ser importantes en el rol que tienen». También habló de Güler y la parada de Courtois: «Ha tenido un buen impacto Arda. Era complicado el partido. Thibaut ha estado muy bien, aunque no había que conceder esa ocasión. No hemos cerrado bien, no hemos encajado las marcas, pero ya ha pasado, estoy aquí con tres puntos y a pensar en la semana que viene.».

«Me ha gustado mucho. Sobre todo generando desequilibrio en la banda izquierda. En el último tercio nos faltó, pero estuvimos bien. En este campo hay que ajustar bien en segundos balones. Solo nos generaron en acciones a balón parado y Eduardo estuvo muy bien, muy completo», comentó sobre Camavinga.

«Para mí no es noticia» aseguró sobre la presencia de Rodrygo y Valverde en la banda derecha. «Ha sido un partido muy exigente y complicado. Hay que saber competir. Hay que prepararse para que el partido no sea el más bonito. Hemos disfrutado sin que fuese bonito, sino estando concentrados. Afrontamos la semana que viene con buena energía», comentó.

«Güler, cuando tiene que estar en el enganche o en las bases, es decisivo. Esas asociaciones que buscamos por el eje y por las bandas tenemos que fomentarlas», añadió del turco. Sobre si hay dependencia de Mbappé, fue claro: «No lo diría así, pero estamos muy contentos de como está. Necesitamos a todos. Hay muchas cosas por detrás y no lo voy a decir para el titular».