Vinicius es una revolución

La conexión Mbappé-Arda Güler es de esas que dan puntos, lideratos y quién sabe si Ligas. El Real Madrid sufrió en Getafe, siempre se pasa mal en el Coliseum. Los azulones lo intentaron todo, pero finalmente el feeling que tienen el turco y el francés apareció para dar una victoria capital a los blancos. Un triunfo que les permite llegar líderes y con dos puntos de ventaja al Clásico que se celebrará el próximo fin de semana en el Bernabéu.

Güler recibió la pelota en la frontal y filtró un pase que Mbappé aprovechó para definir, con ayuda del palo, y cimentar la victoria. Ambos se entienden a la perfección dentro del terreno de juego, y esto es algo muy positivo para el Real Madrid de Xabi Alonso.

Revolución Vinicius

Vinicius fue suplente en el Coliseum. Le tocaba descansar antes de lo que le viene a los blancos por delante. Pero, ante el atasco madridista en Getafe, Xabi decidió darle entrada para revolucionar el encuentro. Y tanto que lo hizo. El brasileño provocó dos expulsiones, a Nyom y a Sancris, para contribuir notablemente en el triunfo madridista.

Tensión en el banquillo

«¡Esto es fútbol, papá!» es la frase de cabecera de José Bordalás. Y esto se eleva a la máxima expresión de la intensidad, rozando en algún momento algo más. Todo vale para lograr el objetivo y no se debe criticar, ya que para eso está el árbitro, que si lo estima oportuno lo debe frenar. Pero esto también provoca que la tensión aumente en el terreno de juego, originando enfrentamientos verbales, tal y como le sucedió a Mastantuono con el banquillo azulón o, incluso, la charla que mantuvieron ambos entrenadores, Bordalás y Xabi, mientras se disputaba el encuentro.

Alaba, gran partido y frenazo

Fue titular David Alaba en el Coliseum y el rendimiento del austriaco fue más que notable. El central jugó los 45 minutos formando pareja con Militao y estuvo más que correcto parando las pocas acometidas del Getafe. Además, estuvo cerca de encontrar el premio del gol con un disparo de falta directa que detuvo David Soria. El austriaco, que ya fue titular contra el Kairat, ha dejado claro que puede ser más que útil.

En el descanso, Xabi Alonso se vio obligado a retirarlo del terreno de juego después de que Alaba sufriese una ligera sobrecarga en la pierna derecha. Desde dentro del vestuario aseguraron que fue una medida preventiva, aunque observarán cómo evoluciona. Asencio entró en su lugar.

Mastantuono no estuvo fino

No estuvo bien el argentino contra el Getafe, que se estrelló una y otra vez en la trampa de los de Bordalás. Sólo tuvo una oportunidad clara de gol, pero como es muy zurdo, nunca fue capaz de disparar, quedando la acción en nada. Veremos qué hace Xabi Alonso con él en los próximos partidos. En el minuto 55 fue sustituido por Vinicius.

Camavinga de más a menos

Fue titular contra el Getafe y su partido no estuvo a la altura de lo que se espera de su potencial. Impreciso, le costó crear y no aportó en ataque, aunque Xabi Alonso acabó muy satisfecho con su encuentro. Debe dar más si quiere tener más protagonismo en este equipo. No acabó el partido, ya que el donostiarra lo cambió por Arda Güler.

La parada de Courtois

En los últimos segundos del encuentro, Courtois tuvo que salvar dos puntos capitales para el Real Madrid. Con nueve jugadores, el Getafe pilló a la defensa madridista forzando un uno contra uno que el belga tuvo que salvar para mantener la victoria.

Las notas del Real Madrid