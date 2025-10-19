Movistar acaba con la censura en el Getafe-Real Madrid entre cánticos de «¡Tebas vete ya!» por Miami

Al igual que en los ocho partidos anteriores, Getafe y Real Madrid secundaron la protesta contra el partido de Liga que enfrentará a Villarreal y Barcelona en Miami. Cuando el árbitro de la contienda pitó el inicio del encuentro, los 22 jugadores que estaban por sobre el césped se quedaron parados durante unos 10 segundos. La realización dependía en este caso de Movistar y no de la Liga, por lo que se vio completamente en televisión, evitando así la censura que sufrieron los anteriores. Entre cánticos de la grada de «¡Tebas vete ya!» y «¡el fútbol es de la gente!», se produjo la protesta y comenzó el duelo en el Coliseum.

Tal y como contó OKDIARIO, el Real Madrid ni se cree ni considera que esta protesta, promovida por la AFE, vaya a servir para absolutamente nada. Fuentes del club blanco califican de «cortina de humo» dicha medida. Desde la entidad madridista consideran que esta iniciativa tiene como objetivo evitar que nadie pueda decir a la Asociación de Futbolistas Españoles que están siendo meros espectadores mientras el organismo presidido por Javier Tebas se lleva un partido del campeonato español fuera del territorio nacional.

La realidad es que cuando se pregunta al Real Madrid por su parecer, la postura está muy clara. «Lo de los 15 segundos es una cortina de humo de la propia AFE, que está entregada a la Liga por razones que a nadie se le escapan. Es un engaño consciente de la AFE hacia los jugadores. Una trampa indecente», aseguran fuentes oficiales de la entidad madridista.

«Mi opinión es la misma que hace dos meses. Estamos en contra del partido, creemos que adultera la competición. No ha habido unanimidad de todos los participantes para que se juegue en campo neutral. No ha habido consulta. Las protestas son positivas porque ese sentir lo tienen muchísimos clubes. Estamos en contra de que esa decisión se tome de manera unilateral. Si hay unanimidad y todos los participantes, creemos que se puede dar, adelante, pero no es el caso. Las decisiones que haya que tomar para que no suceda ya las ha tomado otra gente. Pero nuestra opinión es la misma», aseguraba Xabi Alonso en la previa del encuentro contra el Getafe.