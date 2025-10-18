Alineación del Real Madrid contra el Getafe: Bellingham y Mbappé serán titulares

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Getafe, perteneciente a la jornada 9 de Liga, tendrá como gran novedad la presencia de Valverde en el lateral derecho. El uruguayo repetirá en defensa, puesto que Xabi Alonso no puede contar con Trent y Carvajal en el costado diestro. Además, para este duelo, los madridistas tendrán las ausencias de Rüdiger, Huijsen y Ceballos.

En la portería no hay dudas, ya que jugará Courtois. En el lateral derecho formará Valverde, mientras que por el costado izquierdo lo hará Álvaro Carreras. En el centro de la defensa jugarán Militao y Asencio.

En el centro del campo, Tchouaméni estará en el corte, mientras que la creación es cosa de Bellingham y Arda Güler. Por último, en ataque, por la derecha Mastantuono, por la izquierda Vinicius y arriba Mbappé. El tobillo del francés está recuperado y no se perderá el encuentro contra los del sur de Madrid.

A mantener la ventaja

El Real Madrid buscará sumar tres nuevos puntos en el Coliseum para llegar con una ventaja de mínimo dos puntos de diferencia con el Barcelona al Clásico, que se celebrará el próximo fin de semana en el estadio Santiago Bernabéu. Los de Xabi Alonso recuperaron el liderato en la jornada previa al parón de selecciones tras ganar al Villarreal en casa y ver cómo los azulgranas eran goleados por el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Por otro lado, el Getafe llega a este encuentro en mitad de la tabla, con once puntos en ocho partidos. Los de Bordalás buscarán sumar los tres puntos ante los blancos para mirar hacia arriba y alejarse de los puestos de descenso. No obstante, los azulones viven tranquilos en estos primeros meses de temporada.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Getafe: Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Tchoauméni, Bellingham, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.