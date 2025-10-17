Ceballos sufre una sobrecarga, es baja para Getafe y duda para la Juventus

Malas noticias en el entrenamiento del Real Madrid de este viernes, puesto que Dani Ceballos sufre una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo que le obligará a ser baja segura el próximo domingo en el duelo contra el Getafe que se celebrará en el Coliseum. También tiene complicado estar contra la Juventus, mientras que sí apunta a estar recuperado para el Clásico frente al Barcelona.

Ceballos sufrió molestias en el partidillo contra el Castilla que jugó el primer equipo madridista el pasado miércoles. Después, tuvieron varios días de descanso, donde se pudo ver al futbolista en la plaza de toros de Las Ventas viendo la retirada de Morante de la Puebla. En la vuelta al trabajo, el martes, estuvo entre algodones, hasta que finalmente se le ha diagnosticado una sobrecarga que no es grave, pero sí supone un frenazo tanto para el utrerano como para el Real Madrid, puesto que es un futbolista que cada vez tiene más peso en el centro del campo.

Por otro lado, en la sesión de este viernes Xabi Alonso ya pudo contar con todos los internacionales. La mejor noticia es que los que faltaban por llegar lo han hecho sanos, incluido un Mbappé que no tiene molestias en el tobillo. El francés será titular contra el Getafe.

Además, Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger y Carvajal continúan con sus respectivos procesos de recuperación. Ninguno tiene una fecha decidida de vuelta, aunque se espera que los laterales y el internacional español puedan estar disponibles para Xabi Alonso para el Clásico contra el Barcelona.

El resto del equipo se entrenó con absoluta normalidad y con la moral óptima para seguir defendiendo el liderato en la Liga. El entrenamiento comenzó con activaciones individuales en el gimnasio. Ya sobre el césped, los jugadores se dividieron en varios rondos antes de trabajar aspectos tácticos y acciones a balón parado. Para finalizar, completaron ejercicios de ataque-defensa y disparos a portería.