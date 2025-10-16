Ceballos sobre el partido de la Liga en Miami: «Está claro que adultera la competición»

El partido que la Liga quiere disputar en Miami el próximo sábado 20 de diciembre entre Villarreal y Barcelona sigue despertando demasiada polémica alrededor del fútbol español y Dani Ceballos, jugador del Real Madrid, no se ha mordido la lengua acerca de este tema. Otro jugador más de Primera que se posiciona públicamente como ya hizo De Jong, futbolista de uno de los dos clubes implicados.

El Real Madrid ya se mostró en contra de la idea de la Liga de Javier Tebas de llevar un partido de la competición española fuera de nuestras fronteras. De momento parece que lo conseguirán, ya que la patronal ya hizo oficial la fecha (20 de diciembre) y finales de este mes de octubre comenzará a vender las entradas.

Pero hay jugadores que no están de acuerdo con esto. La mayoría. Ceballos ha alzado la voz, pero los capitanes de Primera en representación de todos los futbolistas de la categoría están muy enfadados con la Liga tras el plantón de la Liga y los dos clubes implicados a la reunión con ellos que convocó AFE. El propio De Jong, jugador del Barcelona, se mostró contrario a esta idea.

Ceballos ha ido más allá y ha sido muy duro y contundente con la idea de la Liga de llevar un partido de la competición española a Miami. El mediocentro madridista dijo que «adultera la competición».

«Hombre, está claro que adulteran la Liga», contestó Dani Ceballos al micrófono de El Chiringuito de Jugones. El jugador del Real Madrid lo tiene muy claro como la gran mayoría de futbolistas de Primera División.