La declaración de compromiso de Güler: «Si Xabi Alonso me pide jugar de portero me compro guantes»

En medio del debate por los jugadores del Real Madrid y sus posiciones, comentado en las últimas semanas por las palabras de Fede Valverde y el lateral derecho, Arda Güler manifestó su disposición a jugar en cualquier posición del campo. El turco bromeó afirmando que Xabi Alonso le pide actuar de portero se compraría «unos guantes».

Güler habló de su gran relación con Xabi y aclaró el tema de la demarcación: «El primer día me dijo: ‘Sé que lo tuyo es instintivo, que eres un guerrero en el campo’. En su fútbol, muchas veces se hace un uno contra uno en campo rival, casi como una marca individual. Hace falta carácter, agresividad. Pero confío plenamente en sus planes: si un día me pide jugar de portero, me compro unos guantes».

El turco ha explotado definitivamente esta temporada en el Real Madrid, en la que el nuevo entrenador le está dando todos los galones, descubriendo otro rol distinto en el centro del campo. «El ruido que puede haber a mi alrededor nunca lo he visto como presión. Haría mi trabajo más difícil. Claro que hay responsabilidades, pero son cosas que me ayudan a mejorar, a subir el nivel. Es como si lo necesitara», comentó sobre la presión.

Güler convence a todos

«Algunos piensan que soy demasiado bueno porque no doy problemas, pero tengo mucha ambición. Lo importante es no intentar ser alguien que no eres. Creo que he ganado respeto gracias a los tiros que hacemos al final de los entrenamientos. Después de eso, es más fácil pedir el balón el fin de semana, cuando hay una falta cerca del área. Pero hay que encontrar el equilibrio entre reclamar cosas y respetar a los demás, al club. Si llegaba un jugador como Luka Modric y quiere tirar, debes dejarle hacerlo sin decir una palabra», declaró en una entrevista a L’Équipe.

«Creo que hay que dejarle jugar donde quiera. Su talento le da derecho a esa libertad. Si baja al medio, no lo hace porque sí. Entiende lo que el juego necesita. Cuando lo hace, soy yo quien debe ocupar su lugar», dijo acerca de su increíble alianza con Kylian Mbappé.