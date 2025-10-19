Juan Iglesias estalla contra Vinicius tras provocar dos expulsiones: «Por eso te odia todo el mundo»

Juan Iglesias estalló contra Vinicius Junior, generador de las dos expulsiones del Getafe, en los minutos finales del partido de la jornada 9 de Liga en el Coliseum (0-1). El brasileño provocó la tarjeta roja directa a Nyom, que se desentendió del juego y le derribó, y la segunda amarilla de Álex Sancris, que le dio una patada por detrás. El defensa azulón le dijo la siguiente frase muy enfadado: «Por eso te odia todo el mundo. Aprende de tus compañeros».

Kylian Mbappé, autor del gol de la victoria del equipo blanco, trató de apartar al jugador del Getafe, como ya hizo en el último encuentro con Arnau Tenas, portero del Villarreal, cuando fue a provocar a Vinicius. La dura respuesta de Juan Iglesias vino a raiz de un gesto del brasileño acompañado de la siguiente frase: «Soy muy bueno». «Hay cosas que no se pueden permitir, hay que respetar al contrario, a la gente», añadió más tarde el español en Movistar +.

Vinicius salió en la segunda parte por Franco Mastantuono (minuto 55) y tuvo una buena actuación en Getafe, pero nuevamente sus piques con los rivales empañaron su fútbol. José Bordalás también relató un episodio con el brasileño en el post partido: «Vinicius se ha dirigido a mí diciéndome: ‘Muy buen cambio».

«Luego ha venido Bellingham a decirme algo y le he dicho que juegue y que no hable tanto. Vinicius no tiene que venir a provocar y decirme ‘muy buen cambio’. El esfuerzo se ha ido al traste. Los chicos se han vaciado. Estamos sufriendo muchas adversidades esta temporada, pero la expulsión de Nyom ha marcado el partido», expresó el técnico del Getafe.

Vinicius se pica con Juan Iglesias… y Bordalás

«Vinicius se toca la cara simulando una agresión. Para mí no es roja. Como mucho, amarilla», añadió. Bordalás también aclaró la explicación que le dieron los árbitros: «No, no me han dicho por qué no ha entrado el VAR. Consideraban que era roja y no tenían que verla. Todo viene de la amarilla a Kiko (Femenía) por una falta a Vinicius que ni siquiera era, y necesitaba hacer un cambio. Es lo que hay habitualmente en este tipo de partidos».