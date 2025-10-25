El Real Madrid prepara el Clásico sin Rüdiger y Alaba

El Real Madrid terminó de preparar el Clásico que le medirá al Barcelona este domingo en el estadio Santiago Bernabéu con las únicas bajas de David Alaba y Antonio Rüdiger. Ninguno de los centrales ha llegado a tiempo para el encuentro contra los azulgranas, que se disputará en Chamartín. Por otro lado, Xabi Alonso podrá contar con Huijsen -que apunta a titular-, Ceballos, Carvajal y Trent Alexander-Arnold. Todos se han recuperado de sus respectivas lesiones.

En los 15 minutos abiertos a los medios de comunicación, los jugadores del Real Madrid realizaron ejercicios de calentamiento para, posteriormente, comenzar a trabajar la presión en dimensiones reducidas. Xabi Alonso se mostró muy activo, especialmente con Franco Mastantuono, que podría ser titular.

El Real Madrid llega a este Clásico con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona. Los blancos son líderes y tendrán ante su afición la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa en un encuentro que se antoja capital en la lucha por la Liga. Además, tras perder por goleada el derbi ante el Atlético de Madrid, celebrado en el Metropolitano, Xabi Alonso se juega mucho en este duelo. Todo lo que no sea la victoria supondrá una pérdida de crédito muy importante.

Por otro lado, el Barcelona llega a este encuentro tras golear al Olympiacos en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions, pero dejando señales de que no atraviesa su mejor momento. Para este encuentro, Flick no podrá contar con Joan García, Ter Stegen, Gavi, Olmo, Lewandowski y Raphinha.