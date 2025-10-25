Los miedos de Hansi Flick

El Real Madrid afronta el Clásico sabiendo que su equipo todavía está en construcción. Xabi Alonso afronta su primera gran cita contra los culés sabiendo que la línea adelantada de Hansi Flick puede beneficiar tanto a Vinicius como a Mbappé. Nuestro experto en OKScouting Marcos López nos trae las claves de este partido y los miedos que debe tener el técnico alemán con el Real Madrid.