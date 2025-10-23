Araujo defiende a Lamine: «Yo le veo muy profesional, aunque es joven y tiene mucha presión»

Lamine Yamal está muy enfadado por las críticas que recibe acerca de su vida extraprofesional. El futbolista del FC Barcelona ha generado polémica acerca de las imágenes que circulan cuando no está jugando. Eso hizo que explotase cuando celebró su gol en Champions este martes ante el Olympiacos, donde hizo un gesto con su mano que simulaba la frase ‘que sigan hablando’. Sobre ello, habló su compañero Ronald Araujo, que no dudó en defender a su compañero a dos días del Clásico.

«Es de los que va al gimnasio, sino me lo llevo (sonrió). Es muy profesional, entrena bien y lo que hace en el campo lo hace en las sesiones: corre, mete… Hay muchos debates afuera, pero lo más importante es lo que hace dentro de la cancha, cuando está entrenando y cuando está jugando. Yo lo veo muy bien, muy profesional. Es joven y tiene mucha presión porque es de los mejores jugadores del mundo. Es un jugador y una persona espectacular. Tiene una familia muy linda y eso es lo más importante», explicó en Movistar.

Sobre el partido frente al Real Madrid este domingo también habló en DSPORTS, y dio sus sensaciones horas previas al choque: «Lo llevo tranquilo. Quizás cuando llegue la hora tenga un poco de hormiguitas en el estómago. Soy de los que pienso, y lo quiero transmitir a los que juegan su primer Clásico, que es disfrutar. Sabemos lo que conlleva jugar contra ellos por la importancia que supone. Siempre que lo he disfrutado, nos ha salido bien. Venimos de una buena racha y el año pasado ganamos todos los Clásicos. Estoy tranquilo», dijo.

Araujo fue clave en la última jornada frente al Girona en Montjuic. El Barça ganó en el descuento gracias a su gol y evitó que los de Xabi Alonso no se escaparan en la clasificación. Sin gana el domingo, los azulgranas serán nuevos líderes y darán el segundo gran golpe a los de Chamartín.