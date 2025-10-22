Lamine Yamal es el dueño del Barça: baja a Nicki Nicole al banquillo tras el partido contra Olympiacos

Lamine Yamal y Nicki Nicole estuvieron juntos tras el partido del Barcelona ante Olympiacos. La cantante argentina es una habitual en el palco de Montjuic. No se pierde ningún partido de su novio. Y este miércoles la cosa fue más allá. La estrella del Barça bajo a su pareja al terreno de juego al terminar el encuentro y estuvo con ella en el banquillo mientras conversaba con Hansi Flick.

La gente emprendía el camino de salida del estadio y Nicki Nicole el que llevaba hacia el terreno de juego, donde le estaba esperando Lamine Yamal. El delantero había disputado 75 minutos del partido en los que había anotado un gol, de penalti, con el que ponía el 3-1 en el marcador. Después del gol de Rashford (4-1) el técnico decidió quitarle para darle descanso pensando en el Clásico.

Nicki Nicole vio la goleada del Barça desde la grada de Montjuic. Al acabar el partido, la cantante se bajó al césped para estar con su pareja. A la argentina se le vio charlar con Flick sobre Lamine entre risas, con alguna que otra mirada cómplice del técnico a su jugador.