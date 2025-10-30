Carvajal inicia la recuperación de su lesión en Valdebebas dos días después de ser operado

Dani Carvajal ya ha iniciado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas los trabajos de recuperación tras su operación de la rodilla derecha. El capitán del Real Madrid acabó lesionado el duelo ante el Barcelona del pasado domingo y estará de baja un periodo estimado entre un mes y medio y dos y medio.

Dos días después de la operación, Carvajal ya ha iniciado el trabajo de recuperación, demostrando sus ganas de volver. El objetivo del jugador de Leganés es llegar al tramo final de partidos de este 2025 y poder acabar un año tan difícil para él en lo individual (ha estado gran parte del año lesionado) en el césped.

A Dani Carvajal se le diagnosticó la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha, tal y como comunicó el Real Madrid, motivo por el que pasó por el quirófano con éxito. «Nuestro capitán Dani Carvajal ha sido intervenido hoy con éxito mediante artroscopia en la rodilla derecha. La operación ha sido llevada a cabo por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid. Carvajal comenzará los trabajos de recuperación en los próximos días», aseguró el parte médico publicado por el Real Madrid. Dicho y hecho: dos días después ya está con esos trabajos de recuperación.

Preparación del partido ante el Valencia

Por su parte, y en el resto del entrenamiento en la mañana de este jueves, a dos días del partido ante el Valencia, Rüdiger y Alaba se entrenaron aparte del grupo, continuando con sus procesos de recuperación.

El equipo completó en la Ciudad Real Madrid un nuevo entrenamiento para seguir preparando el partido ante el Valencia, correspondiente a la undécima jornada de Liga, que se disputará en el Bernabéu (sábado, 21:00 h; Orange TV y Movistar LaLiga). Alaba, Rüdiger y Carvajal continúan con sus procesos de recuperación.

Los jugadores comenzaron en el gimnasio con ejercicios de activación individual. Ya sobre el césped, realizaron diversas series de calentamiento articular y de posesión y presión. El Real Madrid se mide al Valencia este sábado, a las 21:00 horas, en la undécima jornada de Liga. Además, en este entrenamiento en Valdebebas, continuaron en dos grupos combinando finalizaciones y jugadas a balón parado y, tras completar exigentes series de ataque-defensa, concluyeron el entrenamiento con ejercicios de fuerza en el gimnasio.