Todo lo que debes saber sobre el partido de la NFL que se juega en el Bernabéu

La espera ha llegado a su fin, y durante este próximo fin de semana la NFL aterrizará en el Santiago Bernabéu para albergar por primera vez en España un encuentro oficial de dicha competición. Miami Doplhins y Washington Commanders lucharán en el feudo del club blanco por hacerse con el triunfo en un evento que marcará, sin duda alguna, un antes y un después para los aficionados españoles del fútbol americano.

Qué equipos juegan el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu

La NFL ha tomado Madrid. La capital de España ya se prepara para disfrutar este fin de semana del Miami Dolphins vs Washington Commanders. Ambos conjuntos, en lo que llevamos de temporada, llevan un balance de tres victorias y siete derrotas en sus 10 primeros choques disputados. Por un lado, los Dolphins, desde hace unos días, ya preparan el esperado encuentro en el estadio del Atlético de Madrid, el Metropolitano, mientras que los Washington, tres veces campeón de la NFL y dos de la SuperBowl, lo hace en Valdebebas, en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

A qué hora empieza el Miami Dolphins – Washington Commanders de la NFL

El esperado choque entre Dolphins y Washington se disputará este próximo domingo 16 de noviembre, en el Santiago Bernabéu, y se podrá disfrutar en el canal Cuatro. De esta forma, la capital de España se convertirá en la sexta de Europa en albergar un encuentro de estas características, tras Londres, Berlín o Dublín, entre otras. La hora elegida para que arranque el duelo entre ambos conjuntos es a las 15:30 horas, por lo que es recomendable llegar al gran escenario horas antes para poder disfrutar del ambiente, de la previa del partido y para evitar por supuesto las largas colas de tráfico. Está previsto que se realicen diferentes espectáculos durante todo el choque.

Quiénes son los mejores jugadores de los Dolphins y Commanders

Dolphins y Commanders poseen entre sus filas jugadores que podrían convertirse en esenciales de cara al triunfo final de este próximo fin de semana en el Bernabéu. El receptor Jalen Waddle, el quaterback Tua Tagovailoa o el ‘velocista’ De’Von Achane, entre otros, son los jugadores más destacados por parte de los Dolphins; mientras que en los Commanders la fuerza sobrenatural de Deebo Samuel, la experiencia de Marcus Mariota o el empuje de Jacory Croskey, entre otros, podrían ser diferencial para llevar el triunfo hacia Washington.