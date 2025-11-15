Las casas de apuestas no se creen la crisis del Real Madrid

Ni el caso Vinicius, ni el ruido de sables sobre el futuro de Xabi Alonso, ni las derrotas del Metropolitano y Anfield ni las dudas sobre si el Real Madrid camina hacia adelante o hacia atrás hacen dudar a las casas de apuestas. Los blancos son, más que favoritos, casi candidato único para ganar la Liga. Que el conjunto madridista reconquiste el título que perdió el año pasado a manos del Barcelona de Flick se paga a una media inferior al 1,50 a uno entre las 25 principales bookies europeas.

A pesar de que el Real Madrid sólo tiene tres puntos de ventaja sobre el Barcelona, el equipo azulgrana cotiza a una media de 3 euros por euro apostado, el doble que los blancos, una cuota que extraña toda vez que el conjunto de Flick es el actual campeón de Liga y los madridistas vienen de un año en blanco con Ancelotti.

El tercero en discordia, el Atlético de Madrid, ni siquiera es una opción para las casas de apuestas. Que los de Simeone levanten el título de Liga tiene una cotización media superior a los 25 a uno y eso que los rojiblancos sólo están a dos victorias del Real Madrid con el gol average particular, de momento, en el bolsillo tras el 5-2 del Metropolitano.

La Liga en blanco

No deja de resultar un punto sorprendente la confianza ciega de las casas de apuestas en el Real Madrid, al menos para ganar la Liga porque la Champions es otra historia, cuando el equipo blanco ha empezado a emitir algún que otro síntoma de debilidad en su semana horribilis tras la derrota en Anfield frente al Liverpool y su empate en Vallecas frente al Rayo Vallecano en un partido en el que el equipo de Xabi Alonso dejó muy malas sensaciones.

De hecho, esta primera semana de parón de selecciones ha estado marcada por un enorme ruido de sables tanto en la planta noble del Bernabéu como en todo el entorno mediático madridista en torno a la figura del entrenador. Xabi Alonso, que quedó muy tocado por el caso Vinicius, se apuntó al método Ancelotti en los cuatro partidos previos al parón (el Clásico, la visita del Valencia, el partido de Anfield y el de Vallecas) y apenas rotó a sus intocables.

La realidad es que el Real Madrid parece haber perdido la frescura de los dos primeros meses de competición en la que el equipo parecía haberse sacudido de un plumazo los vicios de Ancelotti. Ahora los jugadores han dejado de presionar como lo hacían y alguna de las vacas sagradas del vestuario (Vinicius, Bellingham o Fede Valverde) empiezan a recelar del entrenador. Yu a medirle.

Sea como fuere, las casas de apuestas no parecen permeables a todas las noticias que sitúan a Xabi Alonso en el ojo del huracán. Los datos son lo único que importa para las bookies europeas, que no están dispuestas a retirarle al Real Madrid el cartel de favorito para ganar la Liga por un mal partido en Vallecas.