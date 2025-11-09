Simeone demuestra su obsesión con Vinicius: se acuerda de él en pleno partido contra el Levante

Diego Pablo Simeone demostró su obsesión con Vinicius en pleno partido de su equipo, el Atlético de Madrid, ante el Levante. El entrenador argentino protestó una tarjeta amarilla a Gil Manzano y le soltó que a «Vinicius no se la sacas», acordándose del jugador del Real Madrid sin venir a cuento.

El Atlético ganó al Levante en el Metropolitano (3-1), pero Simeone no acabó muy contento con la actuación arbitral dirigida por Jesús Gil Manzano, un colegiado al que el club rojiblanco siempre tiene en su punta de mira. En un momento del encuentro de Liga, ya en la segunda parte y con el duelo encarrilado para el Atlético, Simeone se acordó de Vinicius.

Fue cuando el conjunto colchonero vio tres amarillas casi seguidas, primero a Nahuel Molina, después a Marcos Llorente y por último a Giménez, todas ellas por acciones del juego. Simeone se cansó de las tarjetas amarillas y protestó a Gil Manzano por ello.

«¡Eh, que pitas eso, eh!», exclamó Simeone contra el árbitro extremeño. «¡Tranquilo, eh, tranquilo!», continuó el técnico argentino, para acabar sacando el nombre de Vinicius en ese momento de tensión. «¿Una amarilla por eso? ¡A Vinicius no se la sacas?», gritó Simeone sin venir a cuento la figura de Vinicius, que además suele ser amonestado en los partidos del fútbol español.

❗️ »A 𝙑𝙞𝙣𝙞𝙘𝙞𝙪𝙨 no se la sacas». La protesta de Simeone. #DeportePlus pic.twitter.com/e9jqTNJXPC — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 8, 2025

El Atlético gana al Levante

El Atlético de Madrid ganó al Levante en el Metropolitano y se colocó en los 25 puntos, asentado en puestos de Champions League, a uno del Villarreal y a cinco del Real Madrid, aunque los de Xabi Alonso tienen un partido menos jugado, el que disputa este domingo en Vallecas.

El Atlético se va al último parón de selecciones con mejores sensaciones tras su difícil inicio de temporada y acumula cuatro victorias consecutivas, tres en Liga y una en Champions.