Mbappé contra Vinicius: Francia y Brasil planean un amistoso en EEUU en 2026

Francia y Brasil son dos de las grandes selecciones de la historia del fútbol. Ambos combinados cuentan con una estrella del Real Madrid como referente sobre el terreno de juego, además de otros internacionales habituales como Tchouaméni, Militao, Camavinga o Rodrygo. Kylian Mbappé y Vinicius Junior apuntan a ser los líderes de su país en el próximo Mundial. Los dos conjuntos no se han enfrentado en más de una década, pero esta sequía de duelos podría acabar el próximo año. Desde el país galo apuntan a que Brasil y Francia planean jugar un amistoso en Estados Unidos el próximo 28 de marzo.

La condición es que el combinado francés clasifique a la cita mundialista en este parón de selecciones. Los de Deschamps lideran el Grupo D de los Clasificatorios Europeos. En su duelo ante Ucrania, Francia podría asegurar su billete al torneo si suma una victoria ante su público. En caso de no hacerlo, la doble campeona del mundo tendrá otra oportunidad el domingo 16 de noviembre en Azerbaiyán.

Brasil, por su parte, ya selló su clasificación al Mundial del próximo verano meses atrás. Los de Carlo Ancelotti jugaron dos amistosos en tierras asiáticas en el último parón, y en los próximos días se verán las caras con Senegal y Túnez en suelo europeo. El duelo ante Francia en Estados Unidos, el país en el que se disputarán un 75% de los partidos mundialistas, llegaría en la última cita de selecciones previa a la preparación del torneo.

🚨 INFO CANAL+ : En cas de qualification pour la Coupe du monde 2026, les Bleus devraient disputer un match amical face au Brésil le 28 mars prochain 🇧🇷🇫🇷 La rencontre aurait lieu à Boston, quelques mois avant le Mondial en Amérique du Nord 🇺🇸 pic.twitter.com/TvGJPzS8OW — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 12, 2025

De acuerdo con la información de Canal+, el reencuentro entre Francia y Brasil se daría en Boston el próximo 28 de marzo. El Gillette Stadium, sede de los New England Patriots de la NFL, es uno de los escenarios elegidos para el próximo Mundial y el único estadio de Massachusetts (estado del que es capital Boston) que acogerá partidos de este torneo. De producirse, sería el primer partido entre Brasil y Francia desde marzo de 2015, cuando la Canarinha se impuso por 1-3 en un amistoso disputado en el Stade de France.

Francia-Brasil en la historia de los Mundiales

Brasil y Francia se han medido en cinco ocasiones en partido oficial. Como no podía ser de otra manera, al jugar en continentes diferentes, cuatro de ellas han sido en el Mundial y una en la Copa Confederaciones. La más reciente se dio en 2006, en un duelo entre dos compañeros en el Real Madrid durante la temporada anterior a la cita. Los bleus, liderados por Zinedine Zidane en su último torneo antes de la retirada, se impusieron en cuartos de final la Brasil de Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Roberto Carlos, Kaká y compañía. El ’10’ galo asistió a Henry en el único tanto del partido.

El partido más recordado entre ambas selecciones se dio en la final del Mundial de 1998. Ante su público, Francia se impuso por un contundente 3-0 con Zidane como protagonista absoluto al firmar un doblete. Brasil sólo resultó vencedora en partido oficial en las semifinales del Mundial de 1958. En aquella cita celebrada en Suecia, la Canarinha de Pelé, a la postre campeona, se impuso por 5-2 a Francia con hat-trick del delantero.