Kylian Mbappé ha comparecido en la rueda de prensa previa al duelo de la selección francesa ante Ucrania. El delantero galo ha respondido a una pregunta sobre el futuro de Dayot Upamecano, defensa central que acaba contrato este verano y es pretendido por grandes clubes europeos. «Está en un gran club, el Bayern, pero los hay mejores», ha bromeado el ’10’ al respecto de la situación de su compañero de selección.

Unas declaraciones que se pueden interpretar como un guiño de Mbappé para que Upamecano, con el que mantiene una gran relación en el plano personal, fiche por el Real Madrid. El goleador galo ha alabado el rendimiento del central del Bayern de Múnich. «Está muy bien y tiene mucha confianza. Está en el debate para ser el mejor defensor del mundo. Es uno de esos defensas dominantes, para mí. Puede correr con los delanteros, ganar duelos… es una baza táctica», ha comenzado su intervención Kylian Mbappé.

OKDIARIO adelantó el pasado mes que en el Real Madrid no consideran la opción del fichaje de Dayot Upamecano, que en caso de producirse llegaría como agente libre, al no encajar en el ‘retrato robot’ de central que busca el club. Mas allá de sus palabras sobre los clubes que pueden tener mayor entidad que el Bayern en el fútbol europeo, que Mbappé ha expresado con una sonrisa, el jugador del Real Madrid no ha querido incidir en el tema.

«No voy a decir nada. Por respeto a su club y a él mismo, no voy a entrar en ese debate. Sé que si digo algo va a tener más presión. Cuando se habla de un jugador de ese calibre, todos los clubes están al acecho para poder ficharlo», ha concluido Mbappé su intervención sobre Upamencano. Ambos apuntan al once del encuentro que medirá este jueves a Francia y Ucrania, donde el conjunto dirigido por Didier Deschamps buscará sellar su billete al próximo Mundial.

Mbappé y su recuerdo a las víctimas de los atentados en París

Antes de comenzar la rueda de prensa, Kylian Mbappé ha querido mandar un mensaje a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París. El partido ante Ucrania coincide con el décimo aniversario de la tragedia, y el capitán de la selección francesa ha tratado el tema en la víspera de esta señalada fecha: «Queremos tener un recuerdo para las personas afectadas. Sabemos que no será un día alegre, pero queremos que los franceses comprendan que la conmemoración de este día es algo importante».

El galo, que tenía 16 años cuando se produjeron los hechos, también ha hablado de cómo vivió aquel día desde la distancia en Mónaco. «Me enteré de la noticia como todo el mundo. También sentí miedo, porque estaba cerca de mi casa y mis padres seguían viviendo en Bondy (ciudad cercana a París). Llamamos a nuestros familiares y vimos las atrocidades que estaban ocurriendo. Sentimos tristeza y queríamos que aquello acabara. Jugar diez años después es especial. No en el buen sentido, pero vamos a intentar rendir homenaje durante todo el día a las personas que se vieron afectadas», ha expresado Mbappé.