Upamecano no es una opción real

Dayot Upamecano no es una opción para el Real Madrid. El club blanco sí habló, años atrás, de la posibilidad de fichar al central francés cuando formaba parte del Leipzig. En ese momento, se decantaron por fichar a Alaba. Hace dos temporadas, cuando ya era jugador del Bayern Munich, su nombre volvió a ponerse sobre la mesa de Valdebebas, pero ni siquiera se valoró seriamente. La dirección deportiva madridista lo siguió durante varios meses, hasta llegar a la conclusión de que no era un central con el perfil que busca el Real Madrid.

Por ello, Upamecano no es un jugador que, a sus 26 años, esté en la agenda del club blanco para reforzar la parcela de centrales de cara a la próxima temporada. En el Real Madrid destacan habitualmente que el perfil de zaguero que debe llegar es el de Militao: un central top a nivel mundial que encaja a la perfección con la idea de juego del equipo. Especialmente cuando los madridistas juegan a campo abierto, una situación en la que el brasileño no tiene el más mínimo problema para correr hacia atrás sin que le ganen la espalda, una faceta que Huijsen debe mejorar de forma inmediata y en la que ya se está trabajando.

En definitiva, en el Real Madrid explican que Upamecano no encaja en el «retrato robot» del central que necesitan. Es cierto que la oportunidad de mercado es interesante, ya que finaliza contrato este verano con el Bayern y, por el momento, las posturas entre el club alemán y el jugador están muy distantes. Sin embargo, en la entidad madridista no es el perfil que se busca para reforzar esa posición.

Sí es cierto que el Real Madrid observa con atención el panorama futbolístico actual en busca de un central, conscientes de que es posible que el próximo verano deban acudir al mercado. Huijsen, Militao y Asencio continuarán, mientras que David Alaba, que finaliza contrato, no renovará y pondrá punto final a su etapa como madridista. La gran incógnita es saber qué sucederá con Antonio Rüdiger, cuyo contrato con el club blanco expira el 30 de junio de 2026. Su continuidad está en el aire, y todo dependerá de cómo finalice la presente temporada tras las lesiones de rodilla por las que ha tenido que pasar por el quirófano.

La cantera, otra opción

Al mismo tiempo, el Real Madrid mira hacia su cantera para reforzar la posición de central. El elegido es Joan Martínez, recientemente renovado y al que se está formando con vistas a que sea jugador del primer equipo en un futuro no muy lejano. También están muy pendientes de la progresión de Jacobo Ramón en el Como, donde se ha adaptado muy bien.