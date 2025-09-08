El Bayern raja del Barcelona: «Si solo compras y compras, luego acabas con 1.200 millones de euros de deuda»

Uli Hoeness, presidente de honor del Bayern de Múnich, ha vuelto a la carga para dar un nuevo palo al FC Barcelona. Después de que en el pasado ya atizara contra la situación económica tras la marcha de Lewandowski en 2022, el dirigente alemán ha señalado la delicada deuda que ha tenido el club durante estos últimos años por la política de fichajes.

Y lo ha hecho para justificar la prudencia que han tenido los bávaros respecto a las nuevas incorporaciones que han tenido este verano. A pesar de que invirtieron 70 millones de euros por Luis Díaz, uno de los principales reproches que hubo en la prensa alemana fue la no llegada de Florian Wirtz al Allianz Arena. El centrocampista se marchó al Liverpool por 150 ‘kilos’, cantidad que no quiso asumir el Bayern.

«Claro que nos hubiera gustado tenerlo con nosotros, pero sabemos lo que tenemos en caja. Eso es tan importante como tener éxito deportivo. El Barcelona es el mejor ejemplo de lo que ocurre cuando solo compras, compras, compras y acabas de repente con 1.200 millones de euros en deudas. Luego no puedes hacer nada», respondió con sarcasmo.

El Bayern, satisfecho con su mercado de fichajes

También perdió la puja de Nick Woltemade, que salió del Stuttgart rumbo al Newcastle por 85 millones de euros. Sin embargo, Hoeness defendió que «son los ganadores del mercado porque tiene un equipo muy fuerte», aunque reconoció que es «como en el Monopoly» y que el club inglés «ganó la puja gracias al dinero que le llega desde Arabia Saudí».

En lo que va de temporada, el Bayern ha ganado sus dos partidos de Liga y es el actual líder, aunque su gran objetivo es volver a ser el campeón de la Champions. La temporada pasada cayó en cuartos de final ante el Inter de Milan y los de Vincent Kompany volverán a pelear para estar de nuevo entre los grandes favoritos al título.