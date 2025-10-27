Bellingham usó la palabra prohibida en la cara de Pedri: «Ni con Negreira»

Jude Bellingham ya sabe hablar un perfecto castellano como demostró en un encuentro con periodistas minutos después de la victoria del Real Madrid en el Clásico por 2-1 y también lo aplicó en el campo. El británico le espetó a Pedri, tras un encontronazo en el que el canario pedía la roja, el nombre que no quiere oír ningún culé: Negreira.

En este caso, el centrocampista del Real Madrid se mofó de las peticiones del jugador del Barcelona sacando a relucir la figura del ex vicepresidente de Comité Técnico de Árbitros (CTA) al que el club culé pagó 8,4 millones de euros durante 17 temporadas.

Bellingham dijo que «ni con Negreira» a un Pedri que se estaba quejando por una presunta agresión del británico. La repetición, sin embargo, deja en duda que ese comportamiento violento se produjese y hasta Kylian Mbappé intervino al colegiado César Soto Grado espetándole «no es roja».

El Real Madrid está personado en el caso Negreira y los jugadores blancos son perfectamente conscientes de todo lo que está sucediendo en la investigación como demostró un Bellingham que sacó el nombre prohibido para el barcelonismo a relucir.

El centrocampista blanco quizá se contagió de una grada que también coreó el nombre de Negreira durante algunas fases del encuentro después de que el Real Madrid viese cómo el VAR le anulaba un penalti y también un gol de Kylian Mbappé en un fuera de juego milimétrico.