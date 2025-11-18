El Ayuntamiento desvela el tremendo impacto económico de la NFL en Madrid

La NFL ha venido a España para quedarse. El primer partido oficial de la historia de la mejor liga de fútbol americano del mundo ha sido todo un éxito. Desde el Ayuntamiento han informado que el duelo entre los Miami Dolphins y Washington Commanders en el Santiago Bernabéu, que reunió a casi 79.000 espectadores, tuvo un impacto económico en la ciudad de Madrid de 70 millones de euros.

Según las estimaciones del Consistorio, tanto el encuentro como las actividades desplegadas a lo largo de la semana en torno al enfrentamiento han generado un impacto económico de más de 70 millones de euros en la economía madrileña.

El interés global por el partido, que llenó el estadio Santiago Bernabéu con 78.610 espectadores, se reflejó en el incremento de un 50% en las búsquedas de alojamiento en Madrid según Booking.com. En total, atrajo a la capital a más de 42.000 turistas internacionales para asistir al partido, de acuerdo con los datos de Hostelería Madrid.

La mayoría de estos aficionados han procedido de Estados Unidos y Europa, unas cifras que, según ha destacado el Ayuntamiento, consolidan el turismo internacional en Madrid, que ya representa el 62% de los viajeros que llegan a la ciudad. El sector hotelero ha registrado uno de los mejores fines de semana del año, con un 90% de ocupación en zonas como Centro, Chamartín y Chamberí. Por su parte, la restauración alcanzó un volumen económico cifrado en hasta 21,2 millones de euros, impulsado por un gasto medio diario del visitante internacional de entre 50 y 100 euros.

Asimismo, desde el Consistorio han subrayado además el impacto mediático global que ha tenido este enfrentamiento. Según ha resaltado, el partido ha situado a Madrid en los titulares de los principales medios deportivos internacionales, con presencia destacada en cadenas de televisión estadounidense como CBS, ESPN y Fox Sports, así como en cabeceras tan prestigiosas como The Washington Post, Sun Sentinel, The New York Times o Miami Herald.

La marca global de la NFL movió más de 19.300 millones de euros el año pasado y la celebración de la Super Bowl este año alcanzó un récord de espectadores con 191,1 millones, según Nielsen. Con la celebración de este partido de la NFL, según el Ayuntamiento, Madrid ha demostrado que se encuentra en la liga internacional de las capitales del deporte. La ciudad se ha volcado con el programa de actividades de la NFL, que se inició con la llegada el martes 11 de noviembre de una delegación cercana a las 180 personas de los Miami Dolphins.

Los entrenamientos de los dos equipos en el Metropolitano y la ciudad deportiva del Real Madrid, la fan zone del equipo de Florida instalada en plaza de España y el encuentro con leyendas de la NFL como el quarterback Dan Marino han servido para poner en valor la capacidad organizativa de la ciudad, según ha destacado.

Además, se instalaron tres cascos gigantes en la plaza de Cibeles, mientras que Príncipe Pío se convirtió en la sede del mini campo de flag football, donde familias, jóvenes y aficionados pudieron practicar este deporte por primera vez. Meninas Madrid Gallery también se sumó al espíritu de la NFL con dos esculturas con la temática del fútbol americano.

Madrid, capital del deporte

Un evento que para el equipo de Gobierno capitalino «confirma a Madrid como referente global en los grandes eventos deportivos». En 2024, citas como el Mutua Madrid Open, Zurich Rock’n’Roll Running Series Madrid, Madrid Horse Week, Acciona Open de España de Golf o la celebración de los Laureus World Sports Awards consolidaron el protagonismo de la ciudad en el deporte. Según el Anuario de Turismo Madrid 2024, estos eventos generaron un impacto superior a los 250 millones de euros.

Además, el informe Burson Sports 2025 sitúa a Madrid entre las cinco ciudades más atractivas del mundo para acoger grandes eventos gracias a su conectividad, su capacidad organizativa y la calidad de su oferta turística.

Con la celebración del primer partido de la NFL en suelo español, «Madrid refuerza su estrategia para impulsar el turismo de calidad y su proyección internacional», ha apuntado el Ayuntamiento, que ha recordado que la capital se prepara ahora para un nuevo hito con el regreso de la Fórmula 1 a la capital en 2026.