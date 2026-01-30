Pepsi trolea al oso de Coca-Cola en el anuncio de la Super Bowl: ahora prefiere su refresco Zero Azúcar

La batalla de los refrescos de cola ha llegado a los anuncios para la final de la Super Bowl con uno que mezcla humor, nostalgia y un guiño viral a Coldplay. Pepsi ha llevado su Desafío Pepsi (Pepsi Challenge) al escenario más importante de la publicidad: la Super Bowl LX. La marca desafía a Coca-Cola usando a uno de sus iconos más reconocibles: el oso polar, que en el nuevo anuncio de 30 segundos se muestra sobrecogido al elegir Pepsi Zero Azúcar en lugar de Coca-Cola Zero.

El anuncio, lanzado por primera vez el 25 de enero, sigue al oso polar mientras visita a su psiquiatra y explora un mundo lleno de bebedores de Pepsi Zero Azúcar. Además, incluye un guiño al viral momento de la «cámara del beso» de Coldplay, que dominó la cultura pop el verano pasado. Dirigido por Taika Waititi, quien también interpreta al psiquiatra del oso, el spot tiene como banda sonora I Want To Break Free de Queen, reforzando el tono dramático y humorístico de la historia.

Challenge over, winner decided: The choice is PEPSI pic.twitter.com/RrcOKUTjoc — Pepsi (@pepsi) January 29, 2026

El regreso del Pepsi Challenge

El Pepsi Challenge, lanzado por primera vez en 1975, invitaba a los consumidores a comparar Pepsi y Coca-Cola sin etiquetas ni prejuicios. La marca ha retomado esta dinámica varias veces, incluida una gira nacional de catas en 2025.

En esta nueva versión, Pepsi utiliza al oso polar, tradicionalmente asociado a Coca-Cola desde 1922 y convertido en su mascota estrella en 1993, para mostrar de manera lúdica las preferencias de los consumidores: el 66% de los estadounidenses considera que Pepsi tiene mejor sabor, según los datos del Pepsi Challenge 2025.

Super Bowl, plataforma clave para Pepsi

Pepsi Zero Azúcar ha recurrido al Super Bowl como plataforma clave de visibilidad, siguiendo los pasos de campañas anteriores con Ben Stiller, Steve Martin, Missy Elliott y H.E.R. La campaña actual incluye:

Publicidad.

Contenido en redes sociales y podcasts.

Apariciones del oso polar en el Área de la Bahía durante la semana del Super Bowl.

Sorteos en X y kits de regalo del Pepsi Challenge entregados por Gopuff

Además, la marca busca expandir la campaña más allá del gran partido mediante contenido de «entretenimiento educativo», diseñado para informar y entretener sobre los resultados del Pepsi Challenge.

Un anuncio de 30 millones de dólares

Para la Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el coste de un anuncio de 30 segundos ha alcanzado hasta 10 millones de dólares (8,415 millones de euros). El precio promedio de un espacio de 30 segundos ronda los ocho millones de dólares (6,77 millones de euros), aunque los lotes más codiciados pueden superar los 10 millones, especialmente los que se emiten durante los momentos más vistos del partido, como el inicio del segundo tiempo o los últimos minutos del encuentro.

A esto se suman los costes de producción, que pueden sumar varios millones adicionales. Las marcas buscan que sus anuncios sean memorables, por lo que contratan a directores de cine, celebridades, efectos especiales y campañas virales para generar impacto y discusión en redes sociales.

Pepsi Zero Azúcar vs Coca-Cola Zero

Aunque Pepsi Zero Azúcar aún se queda detrás de Coca-Cola Zero en ventas —con 1.4% frente a 4.6% de participación en los primeros nueve meses de 2025—, su crecimiento es notable: