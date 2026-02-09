Así queda el palmarés de la Super Bowl tras la victoria de Seattle Seahawks

Seattle Seahawks es el nuevo rey de la NFL, tras ganar la Super Bowl ante New England Patriots. La franquicia del estado de Washington consigue su segundo título, tras el logrado en 2014 ante los Broncos. Se sitúan así como uno de los grandes equipos de los últimos años, puesto que han disputado cuatro finales desde 2006, en la que perdieron, como hicieron también en 2013, ante los Patriots. Ahora, se vengan de aquello, con un triunfo que les deja con los mismos títulos que Dolphins, Rams, Eagles, Colts, Ravens y Buccaneers.

La temporada 2025 de la NFL llegaba a su fin este domingo 8 de febrero –lunes 9 ya en España– con la celebración de la Super Bowl 2026. Santa Clara acogía el duelo entre Seahawks y Patriots, los campeones de la Conferencia Nacional y Americana, respectivamente. En el Levi’s Stadium se daban cita los dos mejores equipos de este curso, donde partían con ligero favoritismo los de Seattle.

Aunque si hay alguien acostumbrado a jugar finales y ganarlas son los Patriots. Los de Boston se han convertido en las dos últimas décadas en uno de los equipos más laureados de la historia del fútbol americano, gracias a la dinastía de Tom Brady y Bill Belichick. Entre el quarterback y el entrenador lograron seis Super Bowls, que les situaban como el equipo con más títulos, igualados con los Steelers.

Tenían en esta edición 60º de la Super Bowl la oportunidad de desmarcarse en solitario y consolidarse como la mejor franquicia de la historia de la NFL, con siete títulos. Aunque enfrente tenían a unos Seahawks que llegaban con ligero favoritismo y con el entusiasmo de darle la mayor de las alegrías a la afición de Seattle por segunda vez en su historia, tras caer hace 11 años en su última presencia en la final.

Palmarés de la Super Bowl