Latin Grammys 2025: Bad Bunny arrasa con 5 premios y consolida su leyenda en el panorama de la música latina

El artista puertorriqueño Bad Bunny revalidó su estatus como la figura más influyente de la música latina al dominar la 26ª edición anual de los Latin Grammy, celebrada este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El artista se alzó con un total de cinco gramófonos, incluyendo el codiciado galardón a Álbum del Año por su aclamado proyecto DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Con este triunfo, Bad Bunny no sólo cumplió con las expectativas que lo colocaban como el más nominado de la noche (con 12 menciones), sino que también se llevó a casa los premios principales del género urbano, consolidando su disco como una obra fundamental del año.

Los cinco gramófonos del ‘Conejo Malo’

El álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, un homenaje nostálgico a su natal Puerto Rico, fue el eje central de su éxito en la ceremonia. Además del premio principal, el puertorriqueño fue reconocido en las siguientes categorías:

Álbum del Año : DeBÍ TiRAR MáS FOToS

: DeBÍ TiRAR MáS FOToS Mejor Álbum de Música Urbana : DeBÍ TiRAR MáS FOToS

: DeBÍ TiRAR MáS FOToS Mejor Canción Urbana : DtMF

: DtMF Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana : DtMF

: DtMF Mejor Interpretación Reggaetón: Voy A Llevarte Pa PR

En un emotivo discurso, el artista dedicó su premio a Puerto Rico y a la juventud de Latinoamérica, destacando que «hay muchas formas de hacer patria y defender nuestra tierra, nosotros elegimos la música».

Una noche de reconocimientos históricos

La gala, conducida por Roselyn Sánchez y Maluma, repartió honores entre los talentos más destacados de la región, dejando varias sorpresas en las categorías generales:

Karol G se llevó el Latin Grammy a Canción del Año por su éxito global Si antes te hubiera conocido . La Bichota celebró su victoria instando al público a enfocarse en el amor propio y la pasión por el arte.

se llevó el Latin Grammy a por su éxito global . La Bichota celebró su victoria instando al público a enfocarse en el amor propio y la pasión por el arte. El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso se convirtió en la revelación de la ceremonia, empatando a Bad Bunny en número de victorias al conseguir cinco estatuillas , incluyendo Mejor Álbum de Música Alternativa (Papota).

se convirtió en la de la ceremonia, empatando a Bad Bunny en número de victorias al conseguir , incluyendo Mejor Álbum de Música Alternativa (Papota). La nueva camada de talentos fue liderada por la mexicana Paloma Morphy , quien recibió el premio a Mejor Nuevo Artista .

, quien recibió el premio a . En la música mexicana, Carín León ganó el Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea (Palabra de To’s (Seca)), mientras que Christian Nodal se llevó el galardón a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi (¿Quién + como yo?).

La ceremonia también incluyó presentaciones vibrantes, como la de Bad Bunny junto a Chuwi, Karol G y Marco Antonio Solís, y la aparición estelar de Raphael, quien fue homenajeado como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación.

España brilla más que nunca en la ceremonia

España fue otro de los grandes ganadores de la gala, pues el mítico Raphael fue galardonado como la Persona del Año en los premios.

Alejandro Sanz, por su parte, protagonizó una de las sorpresas más gratas de la noche al ganar la Grabación del Año por Palmeras en el jardín y el premio a Mejor Álbum Pop Contemporáneo.

Por último, Aitana fue la encargada de inaugurar el Best New Artist Showcase de los premios.

El listado completo de ganadores y nominados

Estos fueron todos los ganadores de los premios repartidos ayer en cada una de las categorías que recoge el aclamado premio:

Álbum del Año

GANADOR: Debí tirar más fotos – Bad Bunny

Puñito de Yocahu – Vicente García

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

Al romper la burbuja – Joaquina

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Caju – Liniker

Cancionera – Natalia Lafourcade

Raíces – Gloria Estefan

Palabra de to’s (SECA) – Carín León

Canción del Año

GANADOR: Si antes te hubiera conocido – Karol G

#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso

Cancionera – Natalia Lafourcade

Veludo Marrom – Liniker

Baile inolvidable – Bad Bunny

DTMF – Bad Bunny

Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz

El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso

Otra noche de llorar – Mon Laferte

Bogotá – Andrés Cepeda

Grabación del Año

GANADOR: Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz

#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso

Ao Teu Lado – Liniker

Cancionera – Natalia Lafourcade

Baile inolvidable – Bad Bunny

DTMF – Bad Bunny

El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso

Lara – Zoe Gotusso

Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia

Si antes te hubiera conocido – Karol G

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

GANADOR: Palabra De To’s (Seca) – Carín León

Mirada – Ivan Cornejo

Leyenda – DannyLux

Evolución – Grupo Firme

Incómodo – Tito Double P

Mejor Nuevo Artista

GANADOR: Paloma Morphy

Annasofia

Juliane Gamboa

Yerai Cortés

Alleh

Sued Nunes

Camila Guevara

Isadora Sofía Figueroa

Ruzzi

Alex Luna

Mejor Álbum de Música Urbana

GANADOR: Bad Bunny – “Debí tirar más fotos”

Fariana – “Underwater”

Nicki Nicole – “Naiki”

Papatinho – “MPC (Música Popular Carioca)”

Yandel – “Elyte”

Mejor Canción Urbana

GANADOR: DTMF – Bad Bunny

Cosas pendientes – Maluma

En La City – Trueno y Young Miko

La Mudanza – Bad Bunny

Xq Eres Así – Álvaro Díaz

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

GANADOR: ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal

Alma De Reyna 30 Aniversario – Mariachi Reyna De Los Ángeles

Mi Suerte Es Ser Mexicano – Pepe Aguilar

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

GANADOR: DTMF – Bad Bunny

De Maravisha – Tokischa y Nathy Peluso

La Plena – W Sound 05 – W Sound y Beele & Ovy On The Drums

Roma – Jay Wheeler

Capaz (Merengueton) – Alleh, Yorghaki

Mejor Interpretación Reggaeton

GANADOR: Voy A Llevarte Pa Pr – Bad Bunny

Baja Pa’ Acá – Rauw Alejandro y Alexis & Fido

Dile A Él – Nicky Jam

Brillar – Lenny Tavárez

Reggaeton Malandro – Yandel y Tego Calderón

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

GANADOR: Fresh – Trueno

El favorito de mami – Big Soto y Eladio Carrion

Parriba – Akapellah y Trueno

Sudor Y Tinta – J Nia & Vakero

Thc – Arcángel

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

GANADOR: Veneka – Rawayana y Akapellah

Orión (Sistek Remix) Boza – Elena Rose & Sistek

Ella Quiere Techno – Imanbek & Taichu

Qqqq – Ela Minus

Rulay En Dubai – (Extended) – Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin

Mejor Canción Pop

GANADOR: El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso

Te quiero – Nicole Zignago

Bogotá – Andrés Cepeda

Querida yo – Yami Safdie & Camilo

Soltera – Shakira

Mejor Álbum Tropical Tradicional

GANADOR: Raíces – Gloria Estefan

Caminando Piango Piango – Orquesta Failde

Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1 – Malena Burke & Meme Solis

Mejor Álbum Pop Tradicional

GANADOR: Bogotá – Andrés Cepeda

Cursi – Zoe Gotusso

Lo que nos faltó decir – Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live at Carneige Hall – Natalia Lafourcade

Después de los 30 – Raquel Sofía

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

GANADOR: ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Cuarto Azul – Aitana

Palacio – Elsa y Elmar

Al romper la burbuja – Joaquina

En Las Nubes con mis panas – Elena Rose

Compositor del Año

GANADOR: Edgar Barrera

João Ferreira

Pablo Preciado

Mónica Vélez

Ale Zéguer

Productor del Año

GANADOR: Rafa Arcaute, Federico Vindver y Nico Cotton

Matheus Stiirmer

Edgar Barrera

Andres Torres

Mauricio Rengifo

Mejor Canción Cantautor

GANADOR: Cancionera – Natalia Lafourcade

aeropuerto – Joaquina

Amarte sin que quieras irte – Camilú

Como Un Pájaro – Silvana Estrada

Quisqueya – Vicente García

Mejor Álbum Cantautor

GANADOR: Cancionera – Natalia Lafourcade

Dos Hemisferios – Alejandro y Maria Laura

Relatos – Ale Zéguer

Cosas Que Sorprenden A La Audiencia – Vivir Quintana

el cuerpo después de todo – Valeria Castro

Mejor Canción Tropical

GANADOR: Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G

Cariñito – Techy Fatule

Venga Lo Que Venga – Fonseca y Rawayana

Ahora O Nunca – Gilberto Santa Rosa

Si Volviera Jesús – Victor Manuelle

Nunca Me Fui – Fonseca & Rubén Blades

La Foto – Luis Enrique

Mejor Álbum Merengue/Bachata

GANADOR: Novato Apostador – Eddy Herrera

El más completo – Alex Bueno

Milly Quezada – Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana – Milly Quezada

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

GANADOR: El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

La Jerarquía – Peter Manjarrés & Luis José Villa

De Amor Nadie Se Muere – Karen Lizarazo

Baila Kolombia – Los Cumbia Stars

Son 30 – Checo Acosta

Mejor Canción Alternativa

GANADOR: #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso

(Sola) – Paloma Morphy

Joropo – Judeline

Siento Que Merezco Más – Latin Mafia

El Ritmo – Bandalos Chinos

Mejor Album de Música Alternativa

GANADOR: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Daisy – Rusowsky

TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA – Latin Mafia

Para quien trabajas vol. 1 – Marilina Bertoldi

Bodhiria – Judeline

Mejor Canción de Rock

GANADOR (EMPATE): La Torre – RENEE/Sale El Sol – Fito Paez

Legado – A.N.I.M.A.L

TRNA – Ali Stone

VOLARTE – Eruca Sativa

Mejor Álbum de Pop/Rock

GANADOR: Ya Es Mañana – Morat

Vándalos – Bandalos Chinos

Malhablado – Diamante Eléctrico

Malcriado – Lasso

El Último Día De Nuestras Vidas – Dani Martín

R – RENEE

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea

GANADOR: Revolución Diamantina – Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable – Gabriela Ortiz, compositora (Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale)

Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag – Giovanni Piacentini, compositor (Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez)

I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana – Marvin Camacho, compositor (Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica)

Mejor Diseño de Empaque

GANADOR: Cuarto Azul – Christian Molina, director de arte (Aitana)

Cuba And Beyond – Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero, Chucho Valdés & Jourdan Villarroel, directores de arte (Chucho Valdés, Royal Quartet)

Gigante (Leiva)

Masters Of Our Roots Ana Gonzalez – Patricia Nunez, Francisco Pinero & Jourdan Villarroel, directores de arte (Albita & Chucho Valdés)

Por Esas Trenzas – Daniela Tomas, directora de arte

Mejor Álbum de Música Banda

GANADOR: 4218 – Julión Álvarez y su Norteño Banda

25 Aniversario (Deluxe) – Luis Ángel “El Flaco”

Edición Limitada – Banda Ms De Sergio Lizarraga

Mejor Álbum de Música Infantil

GANADOR: Los Nuevos Canticuentos – Canticuentos, Coro de Ríogrande

Buscapié – Luis Pescetti

Jirafas – Rita Rosa

Aventuras De Caramelo Antonio Caramelo – Malibu

Cenas Infantis – Palavra Cantada

Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa

GANADOR: Caju – Liniker

Só Quero Ver – BK’ & Evinha

Demoro A Dormir – Djonga Featuring Milton Nascimento

A Dança (Ao Vivo) – Mc Hariel & Gilberto Gil

Barbie – Mc Tuto Featuring Dj Glenner

Mejor Álbum de Rock

GANADOR: Novela – Fito Paez

Luna en obras – Marilina Bertoldi

Legado – A.N.I.M.A.L

Gigante – Leiva

A tres días de la tierra – Eruca Sativa

Mejor Álbum de Salsa

GANADOR: Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Infinito Positivo – Los Hermanos Rosario

Debut Y Segunda Tanda, Vol. II – Gilberto Santa Rosa

Big Swing – José Alberto “El Canario”

Mira Cómo Vengo – Isaac Delgado

Mejor Canción de Pop/Rock

GANADOR: Desastres Fabulosos – Jorge Drexler y Conociendo Rusia

Ángulo Muerto – Leiva

Lucifer – Lasso

no llames lo mio nuestro – Joaquina

Tu Manera De Amar – Debi Nova

Un último vals – Joaquín Sabina

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

GANADOR (empate): Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC – Hamilton De Holanda/Cuba And Beyond – Chucho Valdés y Royal Quartet

Le Fleur De Cayenne – Paquito D’ Rivera & Madrid – New York Connection Band

Luces y Sombras – Iván Melon Lewis Trio

Golden City – Miguel Zenón

Mejor Álbum de Tango

GANADOR: En Vivo 20 años – Tanghetto

Colángelo… Tango – José Colángelo

Piazzolla Para Orquesta Típica – Orquesta Típica Daniel Ruggiero

Milonguín – Giovanni Parra Quinteto

Shin-Urayasu – Richar Scofano, Alfredo Minetti

La Inevitable Tentación De Ir A Contramano – Sexteto Fantasma

Mejor Álbum de Música Flamenca

GANADOR: Flamencas – Las Migas

Azabache – Kiki Morente

Sangre Sucia – Ángeles Toledano

KM.0 – Andrés Barrios

Mejor Álbum Folclórico

GANADOR: Joropango – Kerreke y Daniela Padrón

#Anonimas&Resilientes – Voces Del Bullerengue

Lentamente – Sílvia Pérez Cruz y Juan Falú

Candombe – Julieta Rada

Conjuros – Susana Baca

Mejor Álbum Cristiano en Español

GANADOR: Legado – Marcos Witt

Coritos Vol. 1 – Israel & New Breed

Exaltado – Marco Barrientos

La Novia – Christine D’clario

Aquí Estamos – Marco Vidal

Mejor Álbum Cristiano en Portugués

GANADOR: Memóri4s (Ao Vivo) – Eli Soares

Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) – Ton Carfi

Onde Guardamos As Flores? – Resgate

A Maior Honra – Julliany Souza

Razão Da Esperança – Paloma Possi

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

GANADOR: O Mundo Dá Voltas – Baianasystem

Colinho – Maria Beraldo

Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas – Tó Brandileone

Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! – Djonga

Big Buraco – Jadsa

Mejor Video Musical Versión Corta

GANADOR: #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso

El Club – Bad Bunny

Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer – Bk’

Cura Pa Mi Alma – Vera Grv

Full Time Papi – Guitarricadelafuente

Mejor Video Musical Versión Larga

GANDOR: Papota (Short Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso

Mon Laferte, Te Amo – Mon Laferte

Milton Bituca Nascimento (Varios Artistas) – Flavia Moraes, video director; Ricardo Aidar, Caio Gullane, Fabiano Gullane, Rafael Langoni, Flávia Moraes, Augusto Nascimento, Andre Novis, Victor Pozas & Larissa Prado, video producers

Iradoh – 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça – Hodari

Lamento (Extended Cut) – Gaby Moreno

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

GANADOR: Puñito de Yocahú – Vicente García

Calidosa – Mike Bahía

Ilusión Óptica – Pedrito Martínez

Bingo – Alain Pérez

Fiesta Candelaria – Puerto Candelaria

Mejor Álbum de Música Sertaneja

GANADOR: José & Durval – Chitãozinho & Xororó

Do Velho Testamento – Tierry

Let’s Go Rodeo – Ana Castela

Transcende (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado

Obrigado Deus – Léo Foguete

Mejor Álbum de Música Norteña

GANADOR: La Lotería – Los Tigres Del Norte

El Plan & Manuel Alejandro – El Plan & Manuel Alejandro

Pasado, Presente, Futuro – La Energía Norteña

“V1V0” – Alfredo Olivas

Frente A Frente – Pesado

Mejor Álbum de Música Tejana

GANADOR: Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mia (Vol. 1/En Vivo) – Bobby Pulido

6 – Juan Treviño

El Siguiente Paso (Live Session) – Marian y Mariel

Reflexiones – Grupo Cultura

Yo No Te Perdí – Gabriella

Imperfecto, Vol. 2

Mejor Álbum Instrumental

GANADOR: Y El Canto De Todas – Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv

Alma En Cuba – Ariel Brínguez & Iván “Melón” Lewis

Saga – Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática

Ida e Volta – Yamandu Costa

Havana Meets Harlem – Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán

Mejor Canción de Raíces

GANADOR: Aguacero – Luis Enroque y C4 Trío

Como quisiera quererte – Natalia Lafourcade y El David Aguilar

El palomo y la negra – Natalia Lafourcade

Ella – Anita Vergara y Tato Marenco

Jardín del Paraíso – Monsieur Periné y Bejucco

Lo que le pasó a Hawaii – Bad Bunny

Mejor Álbum de Samba/Pagode

GANADOR: Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 – Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) – Sorriso Maroto

Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci – Marcelo D2

Pagode Da Mart’nália – Mart’nália

Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo) – Zeca Pagodinho

Alcione – Alcione

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués

GANADOR: Caju – Liniker

Maravilhosamente Bem – Julia Mestre

Coisas Naturais – Marina Sena

Fugacidade – Janeiro

No Escuro, Quem É Você? – Carol Biazin

Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña

GANADOR: Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna

Sentido 5 – A Seco

Pique – Dora Morelenbaum

Divina Casca – Rachel Reis

Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? – Rubel

Mejor Álbum de Música Popular Brasileña

GANADOR: Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna

Sentido – 5 A Seco

Pique – Dora Morelenbaum

Divina Casca – Rachel Reis

Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? – Rubel

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

GANADOR: Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Casa Coração – Joyce Alane [Carvalheira / Altafonte Brasil]

Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco – Camané

Universo De Paixão – Natascha Falcão

Transespacial Fitti [Cachoeira Music]

Mejor Canción en Portugués

GANADOR: Veludo Marrom – Liniker

Um vento passou – Minton Nascimento e Esperanza Spalding

Transe – Zé Ibarra

Maravilhosamente Bem – Julia Mestre

Ouro de Tolo – Marina Sena

Mejor Música para Medios Visuales

GANADOR: Cien años de soledad – Camilo Sanabria

Cada minuto cuenta – Pedro Osuna

El Eternauta – Federico Jusid

In The Summers – Eduardo Cabra

Pedro Páramo – Gustavo Santaolalla

Mejor Álbum de Música Clásica

GANADOR: Kaleidoscope – Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World Isabel Dobarro; Javier Monteverde, productor

Brouwer, Erena & Others: Guitar Works – Ausiàs Parejo; José Luis Ruiz Del Puerto, productor

Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina – María Dueñas; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale

Sisters Of The Moon – Susana Gómez Vázquez; Gonzalo Noqué productor

Radamés – São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists, productor

Mejor Arreglo

GANADOR: Camaleón – Cesar Orozco, arreglista (Cesar Orozco & Son Ahead)

Sapato Velho – Rafael Beck & Felipe Montanaro, arreglistas (Rafael Beck e Felipe Montanaro)

Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas) Cheche Alara, arreglista (David Bisbal)

Procuro Olvidarte – Versión Sinfónica Edy Lan, arreglista (Brava Featuring Yaneth Sandoval)

Bach’s Cuban Concerto For Piano And Tres – Joachim Horsley, arreglista (Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends)

Flight 962 – Cassio Vianna, arreglista (Cassio Vianna Jazz Orchestra)

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

GANADOR: Cancionera