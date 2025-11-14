Latin Grammys 2025: Bad Bunny arrasa con 5 premios y consolida su leyenda en el panorama de la música latina
El artista puertorriqueño ha arrasado en la gala, entrando de esta manera en la historia del aclamado galardón
Raphael vive su 'gran noche' y Aitana debuta como una 'superestrella': España triunfa en los Latin Grammy
El artista puertorriqueño Bad Bunny revalidó su estatus como la figura más influyente de la música latina al dominar la 26ª edición anual de los Latin Grammy, celebrada este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El artista se alzó con un total de cinco gramófonos, incluyendo el codiciado galardón a Álbum del Año por su aclamado proyecto DeBÍ TiRAR MáS FOToS.
Con este triunfo, Bad Bunny no sólo cumplió con las expectativas que lo colocaban como el más nominado de la noche (con 12 menciones), sino que también se llevó a casa los premios principales del género urbano, consolidando su disco como una obra fundamental del año.
Los cinco gramófonos del ‘Conejo Malo’
El álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, un homenaje nostálgico a su natal Puerto Rico, fue el eje central de su éxito en la ceremonia. Además del premio principal, el puertorriqueño fue reconocido en las siguientes categorías:
- Álbum del Año: DeBÍ TiRAR MáS FOToS
- Mejor Álbum de Música Urbana: DeBÍ TiRAR MáS FOToS
- Mejor Canción Urbana: DtMF
- Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana: DtMF
- Mejor Interpretación Reggaetón: Voy A Llevarte Pa PR
En un emotivo discurso, el artista dedicó su premio a Puerto Rico y a la juventud de Latinoamérica, destacando que «hay muchas formas de hacer patria y defender nuestra tierra, nosotros elegimos la música».
Una noche de reconocimientos históricos
La gala, conducida por Roselyn Sánchez y Maluma, repartió honores entre los talentos más destacados de la región, dejando varias sorpresas en las categorías generales:
- Karol G se llevó el Latin Grammy a Canción del Año por su éxito global Si antes te hubiera conocido. La Bichota celebró su victoria instando al público a enfocarse en el amor propio y la pasión por el arte.
- El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso se convirtió en la revelación de la ceremonia, empatando a Bad Bunny en número de victorias al conseguir cinco estatuillas, incluyendo Mejor Álbum de Música Alternativa (Papota).
- La nueva camada de talentos fue liderada por la mexicana Paloma Morphy, quien recibió el premio a Mejor Nuevo Artista.
- En la música mexicana, Carín León ganó el Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea (Palabra de To’s (Seca)), mientras que Christian Nodal se llevó el galardón a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi (¿Quién + como yo?).
La ceremonia también incluyó presentaciones vibrantes, como la de Bad Bunny junto a Chuwi, Karol G y Marco Antonio Solís, y la aparición estelar de Raphael, quien fue homenajeado como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación.
España brilla más que nunca en la ceremonia
España fue otro de los grandes ganadores de la gala, pues el mítico Raphael fue galardonado como la Persona del Año en los premios.
Alejandro Sanz, por su parte, protagonizó una de las sorpresas más gratas de la noche al ganar la Grabación del Año por Palmeras en el jardín y el premio a Mejor Álbum Pop Contemporáneo.
Por último, Aitana fue la encargada de inaugurar el Best New Artist Showcase de los premios.
El listado completo de ganadores y nominados
Estos fueron todos los ganadores de los premios repartidos ayer en cada una de las categorías que recoge el aclamado premio:
Álbum del Año
GANADOR: Debí tirar más fotos – Bad Bunny
- Puñito de Yocahu – Vicente García
- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- Al romper la burbuja – Joaquina
- Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
- ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
- Caju – Liniker
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- Raíces – Gloria Estefan
- Palabra de to’s (SECA) – Carín León
Canción del Año
GANADOR: Si antes te hubiera conocido – Karol G
- #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- Veludo Marrom – Liniker
- Baile inolvidable – Bad Bunny
- DTMF – Bad Bunny
- Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz
- El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
- Otra noche de llorar – Mon Laferte
- Bogotá – Andrés Cepeda
Grabación del Año
GANADOR: Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz
- #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
- Ao Teu Lado – Liniker
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- Baile inolvidable – Bad Bunny
- DTMF – Bad Bunny
- El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
- Lara – Zoe Gotusso
- Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
- Si antes te hubiera conocido – Karol G
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
GANADOR: Palabra De To’s (Seca) – Carín León
- Mirada – Ivan Cornejo
- Leyenda – DannyLux
- Evolución – Grupo Firme
- Incómodo – Tito Double P
Mejor Nuevo Artista
GANADOR: Paloma Morphy
- Annasofia
- Juliane Gamboa
- Yerai Cortés
- Alleh
- Sued Nunes
- Camila Guevara
- Isadora Sofía Figueroa
- Ruzzi
- Alex Luna
Mejor Álbum de Música Urbana
GANADOR: Bad Bunny – “Debí tirar más fotos”
- Fariana – “Underwater”
- Nicki Nicole – “Naiki”
- Papatinho – “MPC (Música Popular Carioca)”
- Yandel – “Elyte”
Mejor Canción Urbana
GANADOR: DTMF – Bad Bunny
- Cosas pendientes – Maluma
- En La City – Trueno y Young Miko
- La Mudanza – Bad Bunny
- Xq Eres Así – Álvaro Díaz
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
GANADOR: ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal
- Alma De Reyna 30 Aniversario – Mariachi Reyna De Los Ángeles
- Mi Suerte Es Ser Mexicano – Pepe Aguilar
Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana
GANADOR: DTMF – Bad Bunny
- De Maravisha – Tokischa y Nathy Peluso
- La Plena – W Sound 05 – W Sound y Beele & Ovy On The Drums
- Roma – Jay Wheeler
- Capaz (Merengueton) – Alleh, Yorghaki
Mejor Interpretación Reggaeton
GANADOR: Voy A Llevarte Pa Pr – Bad Bunny
- Baja Pa’ Acá – Rauw Alejandro y Alexis & Fido
- Dile A Él – Nicky Jam
- Brillar – Lenny Tavárez
- Reggaeton Malandro – Yandel y Tego Calderón
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
GANADOR: Fresh – Trueno
- El favorito de mami – Big Soto y Eladio Carrion
- Parriba – Akapellah y Trueno
- Sudor Y Tinta – J Nia & Vakero
- Thc – Arcángel
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
GANADOR: Veneka – Rawayana y Akapellah
- Orión (Sistek Remix) Boza – Elena Rose & Sistek
- Ella Quiere Techno – Imanbek & Taichu
- Qqqq – Ela Minus
- Rulay En Dubai – (Extended) – Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin
Mejor Canción Pop
GANADOR: El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
- Te quiero – Nicole Zignago
- Bogotá – Andrés Cepeda
- Querida yo – Yami Safdie & Camilo
- Soltera – Shakira
Mejor Álbum Tropical Tradicional
GANADOR: Raíces – Gloria Estefan
- Caminando Piango Piango – Orquesta Failde
- Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1 – Malena Burke & Meme Solis
Mejor Álbum Pop Tradicional
GANADOR: Bogotá – Andrés Cepeda
- Cursi – Zoe Gotusso
- Lo que nos faltó decir – Jesse & Joy
- Natalia Lafourcade Live at Carneige Hall – Natalia Lafourcade
- Después de los 30 – Raquel Sofía
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
GANADOR: ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
- Cuarto Azul – Aitana
- Palacio – Elsa y Elmar
- Al romper la burbuja – Joaquina
- En Las Nubes con mis panas – Elena Rose
Compositor del Año
GANADOR: Edgar Barrera
- João Ferreira
- Pablo Preciado
- Mónica Vélez
- Ale Zéguer
Productor del Año
GANADOR: Rafa Arcaute, Federico Vindver y Nico Cotton
- Matheus Stiirmer
- Edgar Barrera
- Andres Torres
- Mauricio Rengifo
Mejor Canción Cantautor
GANADOR: Cancionera – Natalia Lafourcade
- aeropuerto – Joaquina
- Amarte sin que quieras irte – Camilú
- Como Un Pájaro – Silvana Estrada
- Quisqueya – Vicente García
Mejor Álbum Cantautor
GANADOR: Cancionera – Natalia Lafourcade
- Dos Hemisferios – Alejandro y Maria Laura
- Relatos – Ale Zéguer
- Cosas Que Sorprenden A La Audiencia – Vivir Quintana
- el cuerpo después de todo – Valeria Castro
Mejor Canción Tropical
GANADOR: Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G
- Cariñito – Techy Fatule
- Venga Lo Que Venga – Fonseca y Rawayana
- Ahora O Nunca – Gilberto Santa Rosa
- Si Volviera Jesús – Victor Manuelle
- Nunca Me Fui – Fonseca & Rubén Blades
- La Foto – Luis Enrique
Mejor Álbum Merengue/Bachata
GANADOR: Novato Apostador – Eddy Herrera
- El más completo – Alex Bueno
- Milly Quezada – Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana – Milly Quezada
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
GANADOR: El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
- La Jerarquía – Peter Manjarrés & Luis José Villa
- De Amor Nadie Se Muere – Karen Lizarazo
- Baila Kolombia – Los Cumbia Stars
- Son 30 – Checo Acosta
Mejor Canción Alternativa
GANADOR: #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
- (Sola) – Paloma Morphy
- Joropo – Judeline
- Siento Que Merezco Más – Latin Mafia
- El Ritmo – Bandalos Chinos
Mejor Album de Música Alternativa
GANADOR: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
- Daisy – Rusowsky
- TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA – Latin Mafia
- Para quien trabajas vol. 1 – Marilina Bertoldi
- Bodhiria – Judeline
Mejor Canción de Rock
GANADOR (EMPATE): La Torre – RENEE/Sale El Sol – Fito Paez
- Legado – A.N.I.M.A.L
- TRNA – Ali Stone
- VOLARTE – Eruca Sativa
Mejor Álbum de Pop/Rock
GANADOR: Ya Es Mañana – Morat
- Vándalos – Bandalos Chinos
- Malhablado – Diamante Eléctrico
- Malcriado – Lasso
- El Último Día De Nuestras Vidas – Dani Martín
- R – RENEE
Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea
GANADOR: Revolución Diamantina – Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable – Gabriela Ortiz, compositora (Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale)
- Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag – Giovanni Piacentini, compositor (Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez)
- I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana – Marvin Camacho, compositor (Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica)
Mejor Diseño de Empaque
GANADOR: Cuarto Azul – Christian Molina, director de arte (Aitana)
- Cuba And Beyond – Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero, Chucho Valdés & Jourdan Villarroel, directores de arte (Chucho Valdés, Royal Quartet)
- Gigante (Leiva)
- Masters Of Our Roots Ana Gonzalez – Patricia Nunez, Francisco Pinero & Jourdan Villarroel, directores de arte (Albita & Chucho Valdés)
- Por Esas Trenzas – Daniela Tomas, directora de arte
Mejor Álbum de Música Banda
GANADOR: 4218 – Julión Álvarez y su Norteño Banda
- 25 Aniversario (Deluxe) – Luis Ángel “El Flaco”
- Edición Limitada – Banda Ms De Sergio Lizarraga
Mejor Álbum de Música Infantil
GANADOR: Los Nuevos Canticuentos – Canticuentos, Coro de Ríogrande
- Buscapié – Luis Pescetti
- Jirafas – Rita Rosa
- Aventuras De Caramelo Antonio Caramelo – Malibu
- Cenas Infantis – Palavra Cantada
Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa
GANADOR: Caju – Liniker
- Só Quero Ver – BK’ & Evinha
- Demoro A Dormir – Djonga Featuring Milton Nascimento
- A Dança (Ao Vivo) – Mc Hariel & Gilberto Gil
- Barbie – Mc Tuto Featuring Dj Glenner
Mejor Álbum de Rock
GANADOR: Novela – Fito Paez
- Luna en obras – Marilina Bertoldi
- Legado – A.N.I.M.A.L
- Gigante – Leiva
- A tres días de la tierra – Eruca Sativa
Mejor Álbum de Salsa
GANADOR: Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta
- Infinito Positivo – Los Hermanos Rosario
- Debut Y Segunda Tanda, Vol. II – Gilberto Santa Rosa
- Big Swing – José Alberto “El Canario”
- Mira Cómo Vengo – Isaac Delgado
Mejor Canción de Pop/Rock
GANADOR: Desastres Fabulosos – Jorge Drexler y Conociendo Rusia
- Ángulo Muerto – Leiva
- Lucifer – Lasso
- no llames lo mio nuestro – Joaquina
- Tu Manera De Amar – Debi Nova
- Un último vals – Joaquín Sabina
Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz
GANADOR (empate): Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC – Hamilton De Holanda/Cuba And Beyond – Chucho Valdés y Royal Quartet
- Le Fleur De Cayenne – Paquito D’ Rivera & Madrid – New York Connection Band
- Luces y Sombras – Iván Melon Lewis Trio
- Golden City – Miguel Zenón
Mejor Álbum de Tango
GANADOR: En Vivo 20 años – Tanghetto
- Colángelo… Tango – José Colángelo
- Piazzolla Para Orquesta Típica – Orquesta Típica Daniel Ruggiero
- Milonguín – Giovanni Parra Quinteto
- Shin-Urayasu – Richar Scofano, Alfredo Minetti
- La Inevitable Tentación De Ir A Contramano – Sexteto Fantasma
Mejor Álbum de Música Flamenca
GANADOR: Flamencas – Las Migas
- Azabache – Kiki Morente
- Sangre Sucia – Ángeles Toledano
- KM.0 – Andrés Barrios
Mejor Álbum Folclórico
GANADOR: Joropango – Kerreke y Daniela Padrón
- #Anonimas&Resilientes – Voces Del Bullerengue
- Lentamente – Sílvia Pérez Cruz y Juan Falú
- Candombe – Julieta Rada
- Conjuros – Susana Baca
Mejor Álbum Cristiano en Español
GANADOR: Legado – Marcos Witt
- Coritos Vol. 1 – Israel & New Breed
- Exaltado – Marco Barrientos
- La Novia – Christine D’clario
- Aquí Estamos – Marco Vidal
Mejor Álbum Cristiano en Portugués
GANADOR: Memóri4s (Ao Vivo) – Eli Soares
- Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) – Ton Carfi
- Onde Guardamos As Flores? – Resgate
- A Maior Honra – Julliany Souza
- Razão Da Esperança – Paloma Possi
Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa
GANADOR: O Mundo Dá Voltas – Baianasystem
- Colinho – Maria Beraldo
- Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas – Tó Brandileone
- Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! – Djonga
- Big Buraco – Jadsa
Mejor Video Musical Versión Corta
GANADOR: #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
- El Club – Bad Bunny
- Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer – Bk’
- Cura Pa Mi Alma – Vera Grv
- Full Time Papi – Guitarricadelafuente
Mejor Video Musical Versión Larga
GANDOR: Papota (Short Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Mon Laferte, Te Amo – Mon Laferte
- Milton Bituca Nascimento (Varios Artistas) – Flavia Moraes, video director; Ricardo Aidar, Caio Gullane, Fabiano Gullane, Rafael Langoni, Flávia Moraes, Augusto Nascimento, Andre Novis, Victor Pozas & Larissa Prado, video producers
- Iradoh – 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça – Hodari
- Lamento (Extended Cut) – Gaby Moreno
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
GANADOR: Puñito de Yocahú – Vicente García
- Calidosa – Mike Bahía
- Ilusión Óptica – Pedrito Martínez
- Bingo – Alain Pérez
- Fiesta Candelaria – Puerto Candelaria
Mejor Álbum de Música Sertaneja
GANADOR: José & Durval – Chitãozinho & Xororó
- Do Velho Testamento – Tierry
- Let’s Go Rodeo – Ana Castela
- Transcende (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado
- Obrigado Deus – Léo Foguete
Mejor Álbum de Música Norteña
GANADOR: La Lotería – Los Tigres Del Norte
- El Plan & Manuel Alejandro – El Plan & Manuel Alejandro
- Pasado, Presente, Futuro – La Energía Norteña
- “V1V0” – Alfredo Olivas
- Frente A Frente – Pesado
Mejor Álbum de Música Tejana
GANADOR: Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mia (Vol. 1/En Vivo) – Bobby Pulido
- 6 – Juan Treviño
- El Siguiente Paso (Live Session) – Marian y Mariel
- Reflexiones – Grupo Cultura
- Yo No Te Perdí – Gabriella
- Imperfecto, Vol. 2
Mejor Álbum Instrumental
GANADOR: Y El Canto De Todas – Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv
- Alma En Cuba – Ariel Brínguez & Iván “Melón” Lewis
- Saga – Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
- Ida e Volta – Yamandu Costa
- Havana Meets Harlem – Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
Mejor Canción de Raíces
GANADOR: Aguacero – Luis Enroque y C4 Trío
- Como quisiera quererte – Natalia Lafourcade y El David Aguilar
- El palomo y la negra – Natalia Lafourcade
- Ella – Anita Vergara y Tato Marenco
- Jardín del Paraíso – Monsieur Periné y Bejucco
- Lo que le pasó a Hawaii – Bad Bunny
Mejor Álbum de Samba/Pagode
GANADOR: Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 – Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) – Sorriso Maroto
- Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci – Marcelo D2
- Pagode Da Mart’nália – Mart’nália
- Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo) – Zeca Pagodinho
- Alcione – Alcione
Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués
GANADOR: Caju – Liniker
- Maravilhosamente Bem – Julia Mestre
- Coisas Naturais – Marina Sena
- Fugacidade – Janeiro
- No Escuro, Quem É Você? – Carol Biazin
Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña
GANADOR: Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna
- Sentido 5 – A Seco
- Pique – Dora Morelenbaum
- Divina Casca – Rachel Reis
- Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? – Rubel
Mejor Álbum de Música Popular Brasileña
GANADOR: Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna
- Sentido – 5 A Seco
- Pique – Dora Morelenbaum
- Divina Casca – Rachel Reis
- Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? – Rubel
Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa
GANADOR: Dominguinho – João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
- Casa Coração – Joyce Alane [Carvalheira / Altafonte Brasil]
- Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco – Camané
- Universo De Paixão – Natascha Falcão
- Transespacial Fitti [Cachoeira Music]
Mejor Canción en Portugués
GANADOR: Veludo Marrom – Liniker
- Um vento passou – Minton Nascimento e Esperanza Spalding
- Transe – Zé Ibarra
- Maravilhosamente Bem – Julia Mestre
- Ouro de Tolo – Marina Sena
Mejor Música para Medios Visuales
GANADOR: Cien años de soledad – Camilo Sanabria
- Cada minuto cuenta – Pedro Osuna
- El Eternauta – Federico Jusid
- In The Summers – Eduardo Cabra
- Pedro Páramo – Gustavo Santaolalla
Mejor Álbum de Música Clásica
GANADOR: Kaleidoscope – Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World Isabel Dobarro; Javier Monteverde, productor
- Brouwer, Erena & Others: Guitar Works – Ausiàs Parejo; José Luis Ruiz Del Puerto, productor
- Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina – María Dueñas; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale
- Sisters Of The Moon – Susana Gómez Vázquez; Gonzalo Noqué productor
- Radamés – São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists, productor
Mejor Arreglo
GANADOR: Camaleón – Cesar Orozco, arreglista (Cesar Orozco & Son Ahead)
- Sapato Velho – Rafael Beck & Felipe Montanaro, arreglistas (Rafael Beck e Felipe Montanaro)
- Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas) Cheche Alara, arreglista (David Bisbal)
- Procuro Olvidarte – Versión Sinfónica Edy Lan, arreglista (Brava Featuring Yaneth Sandoval)
- Bach’s Cuban Concerto For Piano And Tres – Joachim Horsley, arreglista (Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends)
- Flight 962 – Cassio Vianna, arreglista (Cassio Vianna Jazz Orchestra)
Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum
GANADOR: Cancionera
- Bodhiria
- Caju
- Enquanto Os Distraídos Amam
- Love Cole Porter
